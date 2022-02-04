«Герта» на своём поле сыграет против «Бохума» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 4 февраля, начало — 22:30 (мск). «Герта» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии набрав 22 очка. Команда смогла забить в ворота соперника 22 гола, а в свои пропустила 42 мяча за этот сезон.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Герта» 5 раз терпела поражения от своих соперников, 3 раза довольствовалась ничьей и 2 раза смогла одержать поеду.

Коэффициенты матча Герта — Бохум 1 2.20 X 3.40 2 3.30 Ставка

В Бундеслиге после встречи с дортмундской «Боруссией» где «Герта» смогла одержать победу на домашней арене 3:2, команда больше не выигрывала. В матче с «Кёльном» было поражение 1:3, после этого с «Вольфсбургом» команды разошлись ничьей — 0:0. А в последнем туре чемпионата «Герта» разгромно уступила «Баварии» со счётом 1:4.

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В 1\8 финала Кубка Германии «Герта» не смогла пройти «Унион» пропустив мяч на последних минутах второго тайма, матч закончился со счётом 2:3.

«Бохум»

«Бохум» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги опережая «Герту» всего на два очка. Команда забила 19 голов, а пропустила — 29.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Бохум» 4 раза проиграл, 4 раза радовал своих болельщиков победами и 2 раза расходился миром с соперниками.

В чемпионате Германии «Бохум» встречался с «Вольфсбургом» и смог минимально обыграть их на своём стадионе 1:0. После этого с таким же счётом «Бохум» на выезде проиграл «Майнцу». А в последнем туре была встреча с «Кёльном» и в результативном матче команды не определили сильнейшего — 2:2.

В 1/8 финала кубка Германии «Бохум» без особых трудностей переиграл «Майнц» и прошел дальше, матч закончился со счётом 3:1.

Прогноз и ставка

На победу «Герты» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Бохума» — за 3.15.

Прогноз — Встречаются две команды, которым сейчас крайне важно забрать 3 очка. «Герта» может забивать, но и очень много пропускает. «Бохум» так же проводит результативные поединки. В этом матче команды будут идти вперёд и показывать открытый футбол, поражая ворота друг друга и не раз.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.97.