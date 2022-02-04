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    Команды будут забивать

    «Герта» — «Бохум». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Германии, 4 февраля 2022 года

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    Суат Сердар
    «Герта» на своём поле сыграет против «Бохума» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 4 февраля, начало — 22:30 (мск). «Герта» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Февраля 2022 года
    Герта
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    •  Герта 22:30 Бохум Бохум
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    «Герта»

    «Герта» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии набрав 22 очка. Команда смогла забить в ворота соперника 22 гола, а в свои пропустила 42 мяча за этот сезон.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Герта» 5 раз терпела поражения от своих соперников, 3 раза довольствовалась ничьей и 2 раза смогла одержать поеду.

    Коэффициенты матча Герта — Бохум

  • 1
  • 2.20
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  • 3.40
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
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    В Бундеслиге после встречи с дортмундской «Боруссией» где «Герта» смогла одержать победу на домашней арене 3:2, команда больше не выигрывала. В матче с «Кёльном» было поражение 1:3, после этого с «Вольфсбургом» команды разошлись ничьей — 0:0. А в последнем туре чемпионата «Герта» разгромно уступила «Баварии» со счётом 1:4.

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    В 1\8 финала Кубка Германии «Герта» не смогла пройти «Унион» пропустив мяч на последних минутах второго тайма, матч закончился со счётом 2:3.

    «Бохум»

    «Бохум» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги опережая «Герту» всего на два очка. Команда забила 19 голов, а пропустила — 29.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Бохум» 4 раза проиграл, 4 раза радовал своих болельщиков победами и 2 раза расходился миром с соперниками.

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    • В чемпионате Германии «Бохум» встречался с «Вольфсбургом» и смог минимально обыграть их на своём стадионе 1:0. После этого с таким же счётом «Бохум» на выезде проиграл «Майнцу». А в последнем туре была встреча с «Кёльном» и в результативном матче команды не определили сильнейшего — 2:2.

    В 1/8 финала кубка Германии «Бохум» без особых трудностей переиграл «Майнц» и прошел дальше, матч закончился со счётом 3:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Герты» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Бохума» — за 3.15.

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    Прогноз — Встречаются две команды, которым сейчас крайне важно забрать 3 очка. «Герта» может забивать, но и очень много пропускает. «Бохум» так же проводит результативные поединки. В этом матче команды будут идти вперёд и показывать открытый футбол, поражая ворота друг друга и не раз.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.97.

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    «Герта» — «Бохум»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды будут забивать
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