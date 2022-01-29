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    «Вест Бромвич» снова потеряет очки в гостях?

    «Миллуолл» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.01) и ставки на Чемпионшип 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич»
    «Вест Бромвич» сыграет на выезде против «Миллуолла» в рамках 29-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 29 января, начало — в 18:00 мск. «Миллуолл» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Января 2022 года
    Миллуолл
  • Англия. Чемпионшип
    •  Миллуолл 18:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Миллуолл»

    «Миллуолл» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав в 26-ти матчах 33 очка.

    Январь получился максимально неудачным для «Миллуолла», проигравшего в этом месяце все предыдущие матчи.

    Коэффициенты матча Миллуолл — Вест Бромвич

  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    «Миллуолл» потерпел три поражения в Чемпионшипе и вылетел из Кубка Англии, уступив на своем поле «Кристал Пэлас» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Также стоит отметить, что в 11-ти предыдущих матчах у «Миллуолла» всего лишь две победы. Но при этом в 10-ти последних матчах Чемпионшипа на своем поле «Миллуолл» потерпел только два поражения.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» тем временем находится на пятой строчке после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 45 очков.

    Для «Вест Бромвича» январь тоже сложно назвать успешным. В начале месяца команда Валерьена Исмаэля тоже вылетела из Кубка Англии, проиграв «Брайтону».

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    • В рамках Чемпионшипа «Вест Бромвич» на этом отрезке провел четыре матча и набрал лишь четыре очка. Встреча прошлого тура с «Престоном» завершилась неожиданным домашним поражением.

    «Вест Бромвич» забил всего лишь два мяча в семи предыдущих матчах Чемпионшипа на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Миллуолл» в этом матче можно поставить за 3.72, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Вест Бромвича» — за 2.11.

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    «Вест Бромвич» не лучшим образом играет в гостях, и вообще, к середине сезона гости явно устали. Возможно, вскоре откроется второе дыхание, но прямо сейчас явно не лучший момент для ставки на фаворита.

    Ставка — обе команды забьют за 2.01. Это, пожалуй, самый логичный варинт в данном случае.

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    «Миллуолл» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Бромвич» снова потеряет очки в гостях?
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