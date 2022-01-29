«Вест Бромвич» сыграет на выезде против «Миллуолла» в рамках 29-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 29 января, начало — в 18:00 мск. «Миллуолл» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

«Миллуолл» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав в 26-ти матчах 33 очка.

Январь получился максимально неудачным для «Миллуолла», проигравшего в этом месяце все предыдущие матчи.

Коэффициенты матча Миллуолл — Вест Бромвич 1 3.85 X 3.25 2 2.05 Ставка

«Миллуолл» потерпел три поражения в Чемпионшипе и вылетел из Кубка Англии, уступив на своем поле «Кристал Пэлас» (1:2).

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Также стоит отметить, что в 11-ти предыдущих матчах у «Миллуолла» всего лишь две победы. Но при этом в 10-ти последних матчах Чемпионшипа на своем поле «Миллуолл» потерпел только два поражения.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» тем временем находится на пятой строчке после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 45 очков.

Для «Вест Бромвича» январь тоже сложно назвать успешным. В начале месяца команда Валерьена Исмаэля тоже вылетела из Кубка Англии, проиграв «Брайтону».

В рамках Чемпионшипа «Вест Бромвич» на этом отрезке провел четыре матча и набрал лишь четыре очка. Встреча прошлого тура с «Престоном» завершилась неожиданным домашним поражением.

«Вест Бромвич» забил всего лишь два мяча в семи предыдущих матчах Чемпионшипа на выезде.

Прогноз и ставка

На «Миллуолл» в этом матче можно поставить за 3.72, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Вест Бромвича» — за 2.11.

«Вест Бромвич» не лучшим образом играет в гостях, и вообще, к середине сезона гости явно устали. Возможно, вскоре откроется второе дыхание, но прямо сейчас явно не лучший момент для ставки на фаворита.

Ставка — обе команды забьют за 2.01. Это, пожалуй, самый логичный варинт в данном случае.