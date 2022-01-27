27 января сборная Австралии на своем поле сыграет против национальной команды Вьетнама в седьмом туре третьего раунда отбора в азиатской зоне к ЧМ-2022. Игра начнется в 12:10 по мск. Австралия — Вьетнам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Сборная Австралии в данном отборе стартовала с второго раунда, который без проблем преодолела, став победителем группы вместе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Тайванем, выиграв все восемь встреч.

В финальной же стадии отбора «соккеруз» после шести туров набрали 11 баллов и идут третьими в своей группе, отставая на один пункт от второй Японии и на пять от первых саудитов.

Стартовали австралийцы с трех викторий подряд, одолев дома 3:0 Китай и 3:1 Оман, а также в гостях 1:0 предстоящего противника. В четвертом же игровом дне они проиграли на выезде Японии со счетом 1:2.

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Последующие две игры Австралия завершила мировыми исходами, поочередно поделив очки дома с Саудовской Аравией 0:0 и китайцами в гостях 1:1.

Вьетнам

На предыдущем этапе сборная Вьетнама стала второй в своей группе, но как одна из лучших команд со вторых позиций получила билет в следующий раунд.

В данном же этапе отбора вьетнамцы выступают слабо, проиграв все шесть проведенные встречи, и разместились на самом дне турнирки, уже не имея шансов на выход в финальную часть.

«Красно-желтые» на выезде уступили 1:3 Саудовской Аравии, 2:3 Китаю и 1:3 Оману. На своем поле они потерпели фиаско от Австралии, Японии и саудитов — во всех случаях по 0:1.

Между собой эти сборные провели только один поединок, который пришелся на первый круг этой компании, завершившийся минимальной викторией австралийцев.

Прогноз и ставка на Австралия — Вьетнам

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австралии предлагают коэффициент 1.18.

На викторию Вьетнама дают — 15.00, ничья оценена — в 7.20.

Австралийцам нужна здесь только победа и по возможности как можно крупнее. В общем, наша ставка на этот поединок — П1 с форой (-2).