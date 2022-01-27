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    Виктория «соккеруз» будет убедительной

    Австралия — Вьетнам. Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, отбор ЧМ-2022, 27 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Австралия — Вьетнам
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    Австралия
    27 января сборная Австралии на своем поле сыграет против национальной команды Вьетнама в седьмом туре третьего раунда отбора в азиатской зоне к ЧМ-2022. Игра начнется в 12:10 по мск. Австралия — Вьетнам: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Австралия

    Сборная Австралии в данном отборе стартовала с второго раунда, который без проблем преодолела, став победителем группы вместе с Кувейтом, Иорданией, Непалом и Тайванем, выиграв все восемь встреч.

    В финальной же стадии отбора «соккеруз» после шести туров набрали 11 баллов и идут третьими в своей группе, отставая на один пункт от второй Японии и на пять от первых саудитов.

    Стартовали австралийцы с трех викторий подряд, одолев дома 3:0 Китай и 3:1 Оман, а также в гостях 1:0 предстоящего противника. В четвертом же игровом дне они проиграли на выезде Японии со счетом 1:2.

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    Последующие две игры Австралия завершила мировыми исходами, поочередно поделив очки дома с Саудовской Аравией 0:0 и китайцами в гостях 1:1.

    Вьетнам

    На предыдущем этапе сборная Вьетнама стала второй в своей группе, но как одна из лучших команд со вторых позиций получила билет в следующий раунд.

    В данном же этапе отбора вьетнамцы выступают слабо, проиграв все шесть проведенные встречи, и разместились на самом дне турнирки, уже не имея шансов на выход в финальную часть.

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    • «Красно-желтые» на выезде уступили 1:3 Саудовской Аравии, 2:3 Китаю и 1:3 Оману. На своем поле они потерпели фиаско от Австралии, Японии и саудитов — во всех случаях по 0:1.

    Между собой эти сборные провели только один поединок, который пришелся на первый круг этой компании, завершившийся минимальной викторией австралийцев.

    Прогноз и ставка на Австралия — Вьетнам

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Австралии предлагают коэффициент 1.18.

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    На викторию Вьетнама дают — 15.00, ничья оценена — в 7.20.

    Австралийцам нужна здесь только победа и по возможности как можно крупнее. В общем, наша ставка на этот поединок — П1 с форой (-2).

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    Австралия — Вьетнам: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.01.2022. Прогнозы на футбол. Виктория «соккеруз» будет убедительной
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