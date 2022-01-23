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    «Милан» обидит «Старую Сеньору»?

    «Милан» — «Ювентус». Дерзкая ставка за 5.20 на матч Серии А 23 января 2022 года

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    Алексис Салемакерс
    «Милан» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Милан»

    Миланцы упустили реальный шанс обогнать «Интер». Быть может, «россонери» слишком переутомились в Кубке Италии, обыграв «Дженоа» (3:1) в овертайме.

    Последняя осечка в Серии А случилась на ровном месте. Дома миланцы сенсационно уступили «Специи» (1:2).

    Коэффициенты матча Милан — Ювентус

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Причем до того у команды была прекрасная серия из трех побед подряд. Впрочем, чемпионская гонка еще не закончена, ведь отставание от «Интера» составляет только два очка.

    Все прогнозы на Серию А

    Против туринцев «Милан» в последние годы играет вполне-себе успешно. Из пяти последних очных поединков «россонери» выиграли дважды, уступив один раз.

    «Ювентус»

    «Ювентус» в нынешнем сезоне не похож на себя лучших образцов. После неудачного старта «Старая Сеньора» занимает лишь 5 место.

    Правда, не так давно туринцы уступили в Суперкубке Италии «Интеру» (2:1). После того «Ювентус» добыл две победы подряд.

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    • Последний успешный поединок пришелся на Кубок Италии. В рамках 1/8 финала туринцы разнесли в щепки оборону «Сампдории» (4:1).

    К слову, в этом поединке не смогут принять участие Леонардо Бонуччи и Федерико Кьеза. Отсутствие последнего снижает вариативность игры «Ювентуса» в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 2.72, на ничью за 3.20, а на «Ювентус» — за 2.89.

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    «Милан» наверняка попытается реабилитироваться за неудачу в минувшем туре.

    Туринцы крайне нестабильны, к тому же в их составе есть две существенные кадровые пробоины.

    Миланцы не намерены выключаться из чемпионской гонки, к тому же мотивированы уверенно обыграть давнего оппонента. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Милана» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» обидит «Старую Сеньору»?
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