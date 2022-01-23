«Милан»
Миланцы упустили реальный шанс обогнать «Интер». Быть может, «россонери» слишком переутомились в Кубке Италии, обыграв «Дженоа» (3:1) в овертайме.
Последняя осечка в Серии А случилась на ровном месте. Дома миланцы сенсационно уступили «Специи» (1:2).
Коэффициенты матча Милан — Ювентус
Причем до того у команды была прекрасная серия из трех побед подряд. Впрочем, чемпионская гонка еще не закончена, ведь отставание от «Интера» составляет только два очка.
Против туринцев «Милан» в последние годы играет вполне-себе успешно. Из пяти последних очных поединков «россонери» выиграли дважды, уступив один раз.
«Ювентус»
«Ювентус» в нынешнем сезоне не похож на себя лучших образцов. После неудачного старта «Старая Сеньора» занимает лишь 5 место.
Правда, не так давно туринцы уступили в Суперкубке Италии «Интеру» (2:1). После того «Ювентус» добыл две победы подряд.
Последний успешный поединок пришелся на Кубок Италии. В рамках 1/8 финала туринцы разнесли в щепки оборону «Сампдории» (4:1).
К слову, в этом поединке не смогут принять участие Леонардо Бонуччи и Федерико Кьеза. Отсутствие последнего снижает вариативность игры «Ювентуса» в атаке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 2.72, на ничью за 3.20, а на «Ювентус» — за 2.89.
«Милан» наверняка попытается реабилитироваться за неудачу в минувшем туре.
Туринцы крайне нестабильны, к тому же
Миланцы не намерены выключаться из чемпионской гонки, к тому же мотивированы уверенно обыграть давнего оппонента. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Милана» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.