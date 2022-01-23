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    «Милан» проиграет «Ювентусу» на «Сан-Сиро»?

    «Милан» — «Ювентус». Прогноз, ставки (к. 2.00) на футбол, чемпионат Италии, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Ювентус»
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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле против «Ювентуса» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2022 года
    Милан
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    •  Милан 22:45 Ювентус Ювентус
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    «Милан»

    «Милан» занимает второе место в таблице Серии А, набрав в 22-х матчах 48 очков. Отставание от «Интера» составляет два очка, но у конкурента есть еще игра в запасе.

    В начале недели «Милан» сенсационно проиграл на своем поле «Специи» (1:2), упустив возможность вернуться на первое место.

    Коэффициенты матча Милан — Ювентус

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    В конце игры при счете 1:1 «россонери» забили гол, который был ошибочно отменен арбитром. В следующей же атаке «Специя» забила победный мяч. Очень обидное поражение.

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  • 19/01/2022

    • Первую половину января «Милан» провел мощно, несмотря на кадровые проблемы. В первую очередь, команде не хватает уехавших на Кубок Африки Франка Кессье и Исмаэля Бенассера. Но даже без них «Милан» легко выиграл у «Ромы» и «Венеции», а потом вышел в следующий раунд Кубка Италии, победив «Дженоа».

    «Ювентус»

    «Ювентус» тем временем находится на пятой строчке, набрав в 22-х матчах 41 очко.

    Но ситуация с недавних пор больше не выглядит чересчур ужасной. «Бьянконери» спокойно поднимутся в топ-4, если продолжат играть в том же духе.

    В январе «Ювентус» сыграл вничью с «Наполи», сделал невероятный камбэк в гостевом матче с «Ромой», а также спокойно разобрался с «Удинезе» и «Сампдорией».

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    Исключением стал лишь матч с «Интером» в Суперкубке Италии. «Юве» проиграл, пропустив решающий мяч на последней минуте овертайма.

    «Ювентус» в пяти последних матчах чемпионата на выезде потерял лишь два очка и забил 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На «Милан» можно поставить за 2.84, а на победу «Ювентуса» — за 2.88. Ничью предлагают за 3.30.

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    «Ювентус», похоже, серьезно прибавил, если сравнивать с первыми месяцами сезона. В сентябре «Старая синьора» чудом не проиграла «Милану» на своем поле, но сейчас это уже совершенно другая команда. Видно, что Массимилиано Аллегри неплохо поработал.

    Ставка — победа «Ювентуса» с форой (0) за 2.00.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 2.45. У «Милана» серьезные кадровые проблемы в центре обороны, и гости могут этим воспользоваться.

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    «Милан» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» проиграет «Ювентусу» на «Сан-Сиро»?
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