«Барселона» сыграет на выезде против «Алавеса» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск. «Алавес» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» занимает 18-е место в таблице Ла Лиги после 21-го матча, в которых набрал всего лишь 17 очков.

«Алавес» последний раз побеждал еще в начале ноября, когда выиграл на своем поле у «Леванте», худшей команды текущего чемпионата.

Коэффициенты матча Алавес — Барселона 1 5.90 X 4.20 2 1.55 Ставка

На данный момент безвыигрышная серия команды Хосе Луиса Мендилибара в рамках чемпионата составляет уже девять матчей (пять поражений и четыре ничьи).

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Но все-таки важно уточнить, что в январе «Алавес» сыграл вничью на своем поле с «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком». И вообще, в шести последних домашних матчах у него только одно поражение.

«Барселона»

«Барселона» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 20-ти матчах 32 очка.

Неделя началась для «Барсы» с очередного разочарования. Команда Хави вылетела из Кубка Испании, проиграв на выезде «Атлетику» (2:3 ОТ).

Еще одной неприятностью стал конфликт клуба с Усманом Дембеле. Француз был отстранен от первой команды за нежелание продлевать контракт. Хави говорит, что команда справится и без Дембеле, но очевидно, что это серьезная потеря.

Тем более с учетом того, что Ансу Фати снова получил травму и в ближайшие два месяца, скорее всего, не будет играть.

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Несмотря на очевидный прогресс в игре, в плане результатов ситуация по-прежнему сложная. В 11-ти предыдущих матчах «Барселона» одержала лишь три победы.

Прогноз и ставка

На «Алавес» в этом матче можно поставить за 6.20, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Барселоны» — за 1.57.

На «Барсу» ставить опасно. Проблемы в обороне никуда не делись, а в атаке наметился серьезный кадровый кризис. Отсутствие Дембеле и Фати серьезно сказывается на атакующей игре каталонцев.

Ставка — обе команды забьют за 1.82.

«Барселона» легко может потерять очки даже в игре с командой, которая борется за выживание.