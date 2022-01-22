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    «Севилья» не отпустит «Реал» в отрыв

    «Севилья» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионат Испании, 22 января 2022 года

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    Иван Ракитич
    В субботу, 22 января, в матче 22-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет «Сельту» из Виго. Встреча начнется в 20:30 по мск. «Севилья» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Января 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Севилья»

    С 45 очками «Севилья» находится на второй строке в турнирной таблице Примеры, отставая на четыре пункта от лидирующего «Реала», а третью позицию обходит на восемь пунктов.

    Несколько дней тому назад «нервионцы» расписали гостевую ничью с «Валенсией» 1:1 в рамках чемпионата, а немного ранее они прекратили борьбу в Кубке страны, уступив в дерби «Бетису» 1:2 в 1/8 финала.

    Коэффициенты матча Севилья — Сельта

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 5.00
  • Ставка
    •

    Перед этим же севильцы выиграли четыре игры первенства из пяти при одном мировом исходе. В данном отрезке стоить выделить домашнюю викторию над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На «Рамон Санчес Писхуан» в текущем розыгрыше Примеры «Севилья» еще не знала горечи поражений, выиграв два поединка и два встречи завершив вничью.

    «Сельта»

    «Сельта» в этом розыгрыше Примеры выглядит скромно. На текущий момент она занимает в турнирной таблице 12 место, существенно оторвавшись от опасной зоны.

    В последнее же время клуб из Виго в чемпионате неуступчив, и в прошлых десяти турах проиграл всего дважды. Одно из этих поражений у коллектива было в позапрошлом туре в гостях от «Реала Сосьедад» 0:1.

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    • Несколько же дней тому назад «кельты» провели домашний поединок против памплонской «Осасуны», выиграв его со счетом 2:0, решив исход встречи еще в первом тайме.

    На выезде в этом сезоне «Сельта» пока играет лучше, чем дома. Она набрала 15 очков вне родных стен из 26. Команда добилась четырех викторий, а также по три раза играла вничью и уступала.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Сельты» дают — 4.92, ничья оценена — в 3.66.

    «Сельта» в последнем отрезке выступает довольно-таки неплохо, но на «Рамон Санчес Писхуан» у нее очень мало шансов, так как «Севилья» дома выиграла восемь игр из десяти в этом чемпионате.

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    «Севилья» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Севилья» не отпустит «Реал» в отрыв
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