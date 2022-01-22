В субботу, 22 января, в матче 22-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет «Сельту» из Виго. Встреча начнется в 20:30 по мск. «Севилья» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

С 45 очками «Севилья» находится на второй строке в турнирной таблице Примеры, отставая на четыре пункта от лидирующего «Реала», а третью позицию обходит на восемь пунктов.

Несколько дней тому назад «нервионцы» расписали гостевую ничью с «Валенсией» 1:1 в рамках чемпионата, а немного ранее они прекратили борьбу в Кубке страны, уступив в дерби «Бетису» 1:2 в 1/8 финала.

Коэффициенты матча Севилья — Сельта 1 1.75 X 3.55 2 5.00 Ставка

Перед этим же севильцы выиграли четыре игры первенства из пяти при одном мировом исходе. В данном отрезке стоить выделить домашнюю викторию над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

На «Рамон Санчес Писхуан» в текущем розыгрыше Примеры «Севилья» еще не знала горечи поражений, выиграв два поединка и два встречи завершив вничью.

«Сельта»

«Сельта» в этом розыгрыше Примеры выглядит скромно. На текущий момент она занимает в турнирной таблице 12 место, существенно оторвавшись от опасной зоны.

В последнее же время клуб из Виго в чемпионате неуступчив, и в прошлых десяти турах проиграл всего дважды. Одно из этих поражений у коллектива было в позапрошлом туре в гостях от «Реала Сосьедад» 0:1.

Несколько же дней тому назад «кельты» провели домашний поединок против памплонской «Осасуны», выиграв его со счетом 2:0, решив исход встречи еще в первом тайме.

На выезде в этом сезоне «Сельта» пока играет лучше, чем дома. Она набрала 15 очков вне родных стен из 26. Команда добилась четырех викторий, а также по три раза играла вничью и уступала.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.82.

На викторию «Сельты» дают — 4.92, ничья оценена — в 3.66.

«Сельта» в последнем отрезке выступает довольно-таки неплохо, но на «Рамон Санчес Писхуан» у нее очень мало шансов, так как «Севилья» дома выиграла восемь игр из десяти в этом чемпионате.