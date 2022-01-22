«Севилья»
С 45 очками «Севилья» находится на второй строке в турнирной таблице Примеры, отставая на четыре пункта от лидирующего «Реала», а третью позицию обходит на восемь пунктов.
Несколько дней тому назад «нервионцы» расписали гостевую ничью с «Валенсией» 1:1 в рамках чемпионата, а немного ранее они прекратили борьбу в Кубке страны, уступив в дерби «Бетису» 1:2 в 1/8 финала.
Коэффициенты матча Севилья — Сельта
Перед этим же севильцы выиграли четыре игры первенства из пяти при одном мировом исходе. В данном отрезке стоить выделить домашнюю викторию над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.
Календарь и таблица испанской Примеры
На «Рамон Санчес Писхуан» в текущем розыгрыше Примеры «Севилья» еще не знала горечи поражений, выиграв два поединка и два встречи завершив вничью.
«Сельта»
«Сельта» в этом розыгрыше Примеры выглядит скромно. На текущий момент она занимает в турнирной таблице 12 место, существенно оторвавшись от опасной зоны.
В последнее же время клуб из Виго в чемпионате неуступчив, и в прошлых десяти турах проиграл всего дважды. Одно из этих поражений у коллектива было в позапрошлом туре в гостях от «Реала Сосьедад» 0:1.
Несколько же дней тому назад «кельты» провели домашний поединок против памплонской «Осасуны», выиграв его со счетом 2:0, решив исход встречи еще в первом тайме.
На выезде в этом сезоне «Сельта» пока играет лучше, чем дома. Она набрала 15 очков вне родных стен из 26. Команда добилась четырех викторий, а также по три раза играла вничью и уступала.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.82.
На викторию «Сельты» дают — 4.92, ничья оценена — в 3.66.
«Сельта» в последнем отрезке выступает довольно-таки неплохо, но на «Рамон Санчес Писхуан» у нее очень мало шансов, так как «Севилья» дома выиграла восемь игр из десяти в этом чемпионате.