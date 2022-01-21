«Верона» на своём поле сыграет против «Болоньи» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 21 января, начало — 22:45 (мск). «Верона» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

«Верона» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда за 22 тура набрала 30 очков и имеет почти одинаковую разницу забитых/пропущенных голов 41/37.

Последние 10 матчей во всех турнирах «Верона» показывает нестабильные результаты: 5 поражений, 2 ничьи и 3 победы в активе этой команды.

Коэффициенты матча Верона — Болонья 1 2.15 X 3.40 2 3.40 Ставка

В прошлом туре Серии А «Верона» провела выездной матч с «Сассуоло» и смогла одержать победу со счётом 2:4. За тур до этого на домашнем стадионе проиграла «Салернитане» (1:2). А в 20-м туре в матче со «Специей» так же была победа — 1:2.

«Болонья»

«Болонья» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А набрав 27 очков, а это всего на 3 меньше чем у «Вероны», но в команде «красно-черных» есть еще одна игра в запасе.

За последние 10 туров в чемпионате Италии «Болонья» 4 раза побеждала своих соперников и 6 раз терпела поражения.

За последние 6 туров чемпионата «Болонья» лишь раз порадовала своих болельщиков в матче с «Сассуоло» обыграв их на выезде со счётом 0:3. А вот огорчала и проигрывала команда в таких матчах как с «Наполи» (0:2), «Кальяри» (2:1), «Ювентусом» (0:2), «Торино» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Вероны» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а вот победу «Болоньи» — за 3.65.

Прогноз — Это будет матч за 3 очка, которые так важны для обеих команд. «Болонья» показывает менее стабильную игру в последних поединках, а вот «Верона» наоборот в матче с «Сассуоло» продемонстрировала как может хорошо играть. Поэтому и в этом поединке «Верона» докажет, что должна находиться выше в турнирной таблице.

Ставка — Победа «Вероны» за 2.06.