«Ливерпуль» сыграет на выезде против лондонского «Арсенала» в рамках ответного матча полуфинала Кубка английской лиги. Встреча пройдет 20 января, начало — в 22:45 мск. «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» с трудом выстоял в первом матче, но с учетом всех обстоятельств это можно считать успехом.

Встреча на «Энфилде» завершилась вничью — 0:0. При этом «канониры» с середины первого тайма играли в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ливерпуль 1 3.55 X 3.55 2 2.05 Ставка

На выходных «Арсенал» не играл, благодаря чему у команды появилась целая неделя на восстановление.

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Ранее в январе «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) и вылетел из Кубка Англии, уступив на выезде «Ноттингем Форест».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» после матча с «Арсеналом» разгромил на своем поле «Брентфорд» в рамках АПЛ.

На этот раз «Ливерпуль» не только хорошо защищался, но и эффективно атаковал. По голу забили Фабиньо, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Такуми Минамино.

Как известно, в ближайших матчах «Ливерпулю» придется играть без Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые уехали на Кубок Африки. И для Юргена Клоппа это большая проблема, поскольку равноценной замены египтянину и сенегальцу у него нет.

«Ливерпуль» пропустил пять мячей в трех предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Ливерпуля» — за 2.13.

Дома «Арсеналу» будет полегче, но все равно шансы на выход в финал невелики. Команде Микеля Артеты пока с трудом даются матчи против конкурентов.

Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 3.85. Неделю назад на ход игры повлияло раннее удаление Джаки, после которого «Арсенал» всей командой отошел в оборону. На своем поле «канониры» будут действовать смелее.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.00.