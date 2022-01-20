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    «Ливерпуль» проиграет на поле «Арсенала»?

    «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз, ставки (к. 3.85) на футбол, Кубок английской лиги, 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ливерпуль»
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    Первый матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился вничью 0:0
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против лондонского «Арсенала» в рамках ответного матча полуфинала Кубка английской лиги. Встреча пройдет 20 января, начало — в 22:45 мск. «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 20 Января 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:45 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Арсенал»

    «Арсенал» с трудом выстоял в первом матче, но с учетом всех обстоятельств это можно считать успехом.

    Встреча на «Энфилде» завершилась вничью — 0:0. При этом «канониры» с середины первого тайма играли в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ливерпуль

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    На выходных «Арсенал» не играл, благодаря чему у команды появилась целая неделя на восстановление.

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    Ранее в январе «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) и вылетел из Кубка Англии, уступив на выезде «Ноттингем Форест».

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» после матча с «Арсеналом» разгромил на своем поле «Брентфорд» в рамках АПЛ.

    На этот раз «Ливерпуль» не только хорошо защищался, но и эффективно атаковал. По голу забили Фабиньо, Алекс Окслейд-Чемберлейн и Такуми Минамино.

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    • Как известно, в ближайших матчах «Ливерпулю» придется играть без Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые уехали на Кубок Африки. И для Юргена Клоппа это большая проблема, поскольку равноценной замены египтянину и сенегальцу у него нет.

    «Ливерпуль» пропустил пять мячей в трех предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 3.74, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Ливерпуля» — за 2.13.

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    Дома «Арсеналу» будет полегче, но все равно шансы на выход в финал невелики. Команде Микеля Артеты пока с трудом даются матчи против конкурентов.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + обе команды забьют за 3.85. Неделю назад на ход игры повлияло раннее удаление Джаки, после которого «Арсенал» всей командой отошел в оборону. На своем поле «канониры» будут действовать смелее.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.00.

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    «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» проиграет на поле «Арсенала»?
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