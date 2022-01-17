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    Столичные продлят свою победную серию?

    «Париж» — «Гавр». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Франции, 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Париж» — «Гавр»
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    «Париж»
    17 января в 21-м туре второго французского дивизиона «Париж» на своем поле сыграет против «Гавра». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. «Париж» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 2 17 Января 2022 года
    Париж
  • Франция. Лига 2
    •  Париж 22:45 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 2
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    «Париж»

    «Париж» ведет борьбу в этом сезоне за повышение в классе. Сейчас он идет на четвертой строке в турнирной таблице Лиги 2, но лидеру проигрывает всего лишь два балла.

    Столичный клуб за всю турнирную дистанцию смог выиграть 11 матчей из 19, еще три встречи он свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 25:16.

    К данной игре «темно-синие» подходят с 8-матчевой выигрышной серией с учетом всех турниров. В своей последней проведенной встрече они на своем поле переиграли 1:0 аутсайдера «Амьен».

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    В родных стенах «Париж» в этом чемпионате проиграл лишь раз за девять поединков, пять матчей он выиграл и три раза играл вничью.

    «Гавр»

    «Гавр» также ведет борьбу за повышение, но он на текущий момент находится с 32 очками на шестой позиции, отставая от зоны плей-офф на четыре пункта.

    «Небесные» отпраздновали в данном первенстве восемь викторий, столько же раз они делили очки со своими оппонентами и четыре матча заканчивали проигрышами.

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    • Нормандцы в отрезке последних четырех матчей чемпионата неизменно чередовали гостевые победы с домашними фиаско. Так в прошлом туре они уступили в родных стенах «Сошо» 1:0, а игровым днем ранее обыграли «Осер» 3:2 на его поле.

    16 из 32 баллов «Гавр» в данном розыгрыше Лиги 2 заработал вне родных стен, четырежды победив, четыре раза сыграв вничью и только раз потерпев фиаско.

    За последние пять очных встреч этих клубов четыре раза побеждал «Париж» и одну встречу выиграл «Гавр». В первом круге этого первенства верх взяла столичная команда — 2:1.

    Прогноз и ставка на «Париж» — «Гавр»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Парижа» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Гавра» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.13.

    Столичный клуб набрал просто крейсерский ход и вполне может продолжить свою победную серию. К тому же он очень удачно играет против нормандцев.

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    «Париж» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на футбол. Столичные продлят свою победную серию?
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