«Париж»
«Париж» ведет борьбу в этом сезоне за повышение в классе. Сейчас он идет на четвертой строке в турнирной таблице Лиги 2, но лидеру проигрывает всего лишь два балла.
Столичный клуб за всю турнирную дистанцию смог выиграть 11 матчей из 19, еще три встречи он свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 25:16.
К данной игре «темно-синие» подходят с 8-матчевой выигрышной серией с учетом всех турниров. В своей последней проведенной встрече они на своем поле переиграли 1:0 аутсайдера «Амьен».
В родных стенах «Париж» в этом чемпионате проиграл лишь раз за девять поединков, пять матчей он выиграл и три раза играл вничью.
«Гавр»
«Гавр» также ведет борьбу за повышение, но он на текущий момент находится с 32 очками на шестой позиции, отставая от зоны плей-офф на четыре пункта.
«Небесные» отпраздновали в данном первенстве восемь викторий, столько же раз они делили очки со своими оппонентами и четыре матча заканчивали проигрышами.
Нормандцы в отрезке последних четырех матчей чемпионата неизменно чередовали гостевые победы с домашними фиаско. Так в прошлом туре они уступили в родных стенах «Сошо» 1:0, а игровым днем ранее обыграли «Осер» 3:2 на его поле.
16 из 32 баллов «Гавр» в данном розыгрыше Лиги 2 заработал вне родных стен, четырежды победив, четыре раза сыграв вничью и только раз потерпев фиаско.
За последние пять очных встреч этих клубов четыре раза побеждал «Париж» и одну встречу выиграл «Гавр». В первом круге этого первенства верх взяла столичная команда — 2:1.
Прогноз и ставка на «Париж» — «Гавр»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Парижа» предлагают — 2.05.
На викторию «Гавра» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.13.
Столичный клуб набрал просто крейсерский ход и вполне может продолжить свою победную серию. К тому же он очень удачно играет против нормандцев.