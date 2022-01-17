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    «Милан» уверенно переиграет «Специю»?

    «Милан» — «Специя». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Серия А, 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Специя»
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    Оливье Жиру
    «Милан» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 января, начало — в 20:30 мск. «Милан» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Января 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 20:30 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    «Милан»

    «Милан» старается не отставать от земляков из «Интера». Причем получается это у команды Стефано Пиоли очень неплохо.

    Три победы подряд в чемпионате серьезно подняли акции «россонери». Плюс в Кубке Италии команда в овертайме прошла «Дженоа» (3:1).

    Коэффициенты матча Милан — Специя

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.35
  • 2
  • 9.10
  • Ставка
    •

    Одна проблема — вечно заполненный лазарет. Несколько игроков уехали в расположение своих сборных на Кубок африканских наций (Балло Туре, Кесси, Беннасер), травму получил Фикайо Томори.

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    Зато в неплохо форме пребывают мастодонты «Милана». Златан Ибрагимович и Оливье Жиру еще наверняка скажут свое веское слово.

    «Специя»

    Этой команде изначально отводилась роль одного из борцов за выживание. Так и выходит на деле, но сейчас «Специя» находится на безопасном 16 месте.

    Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 21 матче пропущен 41 мяч: почти 2 гола за игру!

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    • К слову, в минувшем туре «Специя» добыла важнейшую для себя викторию. Минимальная победа над «Дженоа» для команды на вес золота.

    «Специи» с трудом даются голы. Между тем, три тура назад она на выезде сенсационно переиграла «Наполи» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.30, на ничью за 5.80, а на «Специю» — за 10.50.

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    «Милан» в январском цикле выглядит довольно мощно.

    «Специя» часто пропускает плюс испытывает трудности в обороне.

    Миланцы постараются не отпустить в чемпионской гонке «Интер». Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.75 с коэффициентом 2.06.

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    «Милан» — «Специя»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» уверенно переиграет «Специю»?
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