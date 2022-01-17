«Милан» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 января, начало — в 20:30 мск. «Милан» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» старается не отставать от земляков из «Интера». Причем получается это у команды Стефано Пиоли очень неплохо.

Три победы подряд в чемпионате серьезно подняли акции «россонери». Плюс в Кубке Италии команда в овертайме прошла «Дженоа» (3:1).

Коэффициенты матча Милан — Специя 1 1.33 X 5.35 2 9.10 Ставка

Одна проблема — вечно заполненный лазарет. Несколько игроков уехали в расположение своих сборных на Кубок африканских наций (Балло Туре, Кесси, Беннасер), травму получил Фикайо Томори.

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Зато в неплохо форме пребывают мастодонты «Милана». Златан Ибрагимович и Оливье Жиру еще наверняка скажут свое веское слово.

«Специя»

Этой команде изначально отводилась роль одного из борцов за выживание. Так и выходит на деле, но сейчас «Специя» находится на безопасном 16 месте.

Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 21 матче пропущен 41 мяч: почти 2 гола за игру!

К слову, в минувшем туре «Специя» добыла важнейшую для себя викторию. Минимальная победа над «Дженоа» для команды на вес золота.

«Специи» с трудом даются голы. Между тем, три тура назад она на выезде сенсационно переиграла «Наполи» (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.30, на ничью за 5.80, а на «Специю» — за 10.50.

«Милан» в январском цикле выглядит довольно мощно .

«Специя» часто пропускает плюс испытывает трудности в обороне.

Миланцы постараются не отпустить в чемпионской гонке «Интер». Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1.75 с коэффициентом 2.06.