«Страсбург»
«Страсбург» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. После неудачного старта команда занимает довольно высокое для себя 8 место.
В предыдущем туре «Страсбург» победил. На выезде был уверенно переигран «Метц», в ворота которого команда забила два сухих мяча.
Коэффициенты матча Страсбург — Монпелье
«Страсбург» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с неудачными, пусть Людовик Ажорк настрелял уже 10 мячей в чемпионате.
С «Монпелье» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Страсбург» уступил в четырех при одной ничьей.
«Монпелье»
Эта команда борется за выход в еврокубки. Пока получается: «Монпелье» занимает 5 место, но имеет все шансы на подъем выше.
Причем отставание от четвертой позиции минимальное. Впрочем, у «Монпелье» еще имеется матч в запасе.
К слову, свой последний поединок «Монпелье» провел как раз со «Страсбургом». В рамках 1/16 финала Кубка Франции команда добыла минимальную викторию.
Наверняка в этом поединке команда активно сыграет в атаке. Тем паче, последнее поражение от «Страсбурга» случилось почти два с половиной года назад.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.00, на ничью за 3.50, а на «Монпелье» — за 3.60.
«Страсбург» нестабилен, но неплохо выглядит в атаке.
«Монпелье»
Обе команды наверняка прибавят в атаке после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.25.