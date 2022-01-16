«Страсбург» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:00 мск. «Страсбург» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

«Страсбург» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. После неудачного старта команда занимает довольно высокое для себя 8 место.

В предыдущем туре «Страсбург» победил. На выезде был уверенно переигран «Метц», в ворота которого команда забила два сухих мяча.

Коэффициенты матча Страсбург — Монпелье 1 2.00 X 3.55 2 3.75 Ставка

«Страсбург» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с неудачными, пусть Людовик Ажорк настрелял уже 10 мячей в чемпионате.

Все прогнозы на Лигу 1

С «Монпелье» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Страсбург» уступил в четырех при одной ничьей.

«Монпелье»

Эта команда борется за выход в еврокубки. Пока получается: «Монпелье» занимает 5 место, но имеет все шансы на подъем выше.

Причем отставание от четвертой позиции минимальное. Впрочем, у «Монпелье» еще имеется матч в запасе.

К слову, свой последний поединок «Монпелье» провел как раз со «Страсбургом». В рамках 1/16 финала Кубка Франции команда добыла минимальную викторию.

Наверняка в этом поединке команда активно сыграет в атаке. Тем паче, последнее поражение от «Страсбурга» случилось почти два с половиной года назад.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.00, на ничью за 3.50, а на «Монпелье» — за 3.60.

«Страсбург» нестабилен, но неплохо выглядит в атаке.

«Монпелье» имеет блестящую серию из шести побед подряд .

Обе команды наверняка прибавят в атаке после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.25.