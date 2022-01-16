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    «Страсбург» с «Монпелье» прибавят после перерыва?

    «Страсбург» — «Монпелье». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, Лига 1, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Монпелье»
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    Людовик Ажорк
    «Страсбург» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:00 мск. «Страсбург» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Января 2022 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 17:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    «Страсбург» сейчас пребывает в районе экватора турнирной таблицы. После неудачного старта команда занимает довольно высокое для себя 8 место.

    В предыдущем туре «Страсбург» победил. На выезде был уверенно переигран «Метц», в ворота которого команда забила два сухих мяча.

    Коэффициенты матча Страсбург — Монпелье

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.75
  • Ставка
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    «Страсбург» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с неудачными, пусть Людовик Ажорк настрелял уже 10 мячей в чемпионате.

    Все прогнозы на Лигу 1

    С «Монпелье» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Страсбург» уступил в четырех при одной ничьей.

    «Монпелье»

    Эта команда борется за выход в еврокубки. Пока получается: «Монпелье» занимает 5 место, но имеет все шансы на подъем выше.

    Причем отставание от четвертой позиции минимальное. Впрочем, у «Монпелье» еще имеется матч в запасе.

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    • К слову, свой последний поединок «Монпелье» провел как раз со «Страсбургом». В рамках 1/16 финала Кубка Франции команда добыла минимальную викторию.

    Наверняка в этом поединке команда активно сыграет в атаке. Тем паче, последнее поражение от «Страсбурга» случилось почти два с половиной года назад.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Страсбург» за 2.00, на ничью за 3.50, а на «Монпелье» — за 3.60.

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    «Страсбург» нестабилен, но неплохо выглядит в атаке.

    «Монпелье» имеет блестящую серию из шести побед подряд.

    Обе команды наверняка прибавят в атаке после перерыва. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.25.

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    «Страсбург» — «Монпелье»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Страсбург» с «Монпелье» прибавят после перерыва?
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