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    Сможет ли «Ювентус» обыграть «Удинезе»?

    «Ювентус» — «Удинезе». Прогноз, ставки (к. 2.22) на футбол, чемпионат Италии, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Удинезе»
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    «Ювентус» ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах чемпионата Италии
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 января в Турине, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Января 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 21-го тура, в которых набрал 38 очков. Отставание от миланского «Интера», который лидирует, составляет 11 очков.

    Ранее на этой неделе «Ювентус» проиграл «Интеру» в матче за Суперкубок Италии, пропустив гол на последней минуте овертайма. В целом же «Старая синьора» ни в чем не уступала миланскому клуба.

    Коэффициенты матча Ювентус — Удинезе

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    А перед этим команда Массимилиано Аллегри провела сумасшедший матч против «Ромы», в котором уступала 1:3, но в итоге совершила невероятный камбэк и одержала победу со счетом 4:3.

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    «Ювентус» ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах чемпионата Италии, при этом одержав пять побед.

    «Удинезе»

    «Удинезе» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 19-ти матчах 20 очков.

    «Удинезе» пришлось пропустить два матча из-за вспышки коронавируса. По этой причине Габриэлл Чьоффи не смогла сыграть против «Салернитаны» и «Кальяри».

    Интересно, что в середине декабря «Удинезе» разгромил «Кротоне» в Кубке Италии и легко разобрался с «Кальяри», забив в обоих случаях по четыре мяча.

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    • В первом январском матче «Удинезе» с треском проиграл «Аталанте» — 2:6. По всей видимости, команда к тому моменту не успела прийти в себя после незапланированной паузы.

    При этом в гостях «Удинезе» пока выиграл лишь в двух матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Удинезе» за 10.25.

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    У «Юве» позади два тяжелейших матча, которые забрали немало сил, но при этом они показали, что бьянконери постепенно возвращаются на свой уровень.

    «Удинезе» умеет создавать проблемы, но, скорее всего, в ближайшем матче гости не смогут отобрать очки у фаворита.

    Ставка — победа «Ювентуса» + тотал больше 2,5 за 2.22.

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    «Ювентус» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ювентус» обыграть «Удинезе»?
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