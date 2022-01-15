«Ювентус»
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 21-го тура, в которых набрал 38 очков. Отставание от миланского «Интера», который лидирует, составляет 11 очков.
Ранее на этой неделе «Ювентус» проиграл «Интеру» в матче за Суперкубок Италии, пропустив гол на последней минуте овертайма. В целом же «Старая синьора» ни в чем не уступала миланскому клуба.
Коэффициенты матча Ювентус — Удинезе
А перед этим команда Массимилиано Аллегри провела сумасшедший матч против «Ромы», в котором уступала 1:3, но в итоге совершила невероятный камбэк и одержала победу со счетом 4:3.
«Ювентус» ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах чемпионата Италии, при этом одержав пять побед.
«Удинезе»
«Удинезе» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 19-ти матчах 20 очков.
«Удинезе» пришлось пропустить два матча из-за вспышки коронавируса. По этой причине Габриэлл Чьоффи не смогла сыграть против «Салернитаны» и «Кальяри».
Интересно, что в середине декабря «Удинезе» разгромил «Кротоне» в Кубке Италии и легко разобрался с «Кальяри», забив в обоих случаях по четыре мяча.
В первом январском матче «Удинезе» с треском проиграл «Аталанте» — 2:6. По всей видимости, команда к тому моменту не успела прийти в себя после незапланированной паузы.
При этом в гостях «Удинезе» пока выиграл лишь в двух матчах.
Прогноз и ставка
На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Удинезе» за 10.25.
У «Юве» позади два тяжелейших матча, которые забрали немало сил, но при этом они показали, что бьянконери постепенно возвращаются на свой уровень.
«Удинезе» умеет создавать проблемы, но, скорее всего, в ближайшем матче гости не смогут отобрать очки у фаворита.
Ставка — победа «Ювентуса» + тотал больше 2,5 за 2.22.