«Ювентус» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 января в Турине, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А после 21-го тура, в которых набрал 38 очков. Отставание от миланского «Интера», который лидирует, составляет 11 очков.

Ранее на этой неделе «Ювентус» проиграл «Интеру» в матче за Суперкубок Италии, пропустив гол на последней минуте овертайма. В целом же «Старая синьора» ни в чем не уступала миланскому клуба.

Коэффициенты матча Ювентус — Удинезе 1 1.40 X 4.70 2 9.00 Ставка

А перед этим команда Массимилиано Аллегри провела сумасшедший матч против «Ромы», в котором уступала 1:3, но в итоге совершила невероятный камбэк и одержала победу со счетом 4:3.

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«Ювентус» ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах чемпионата Италии, при этом одержав пять побед.

«Удинезе»

«Удинезе» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 19-ти матчах 20 очков.

«Удинезе» пришлось пропустить два матча из-за вспышки коронавируса. По этой причине Габриэлл Чьоффи не смогла сыграть против «Салернитаны» и «Кальяри».

Интересно, что в середине декабря «Удинезе» разгромил «Кротоне» в Кубке Италии и легко разобрался с «Кальяри», забив в обоих случаях по четыре мяча.

В первом январском матче «Удинезе» с треском проиграл «Аталанте» — 2:6. По всей видимости, команда к тому моменту не успела прийти в себя после незапланированной паузы.

При этом в гостях «Удинезе» пока выиграл лишь в двух матчах.

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Удинезе» за 10.25.

У «Юве» позади два тяжелейших матча, которые забрали немало сил, но при этом они показали, что бьянконери постепенно возвращаются на свой уровень.

«Удинезе» умеет создавать проблемы, но, скорее всего, в ближайшем матче гости не смогут отобрать очки у фаворита.

Ставка — победа «Ювентуса» + тотал больше 2,5 за 2.22.