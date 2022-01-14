Коэффициенты на матч Ницца — Нант
«Ницца»
«Ницца» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрала 36 очков. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет 11 очков.
В «Ницце», конечно, идеально угадали с назначением Кристофа Гальтье на пост главного тренера. Человек, сделавший в прошлом сезоне чемпионом «Лилль», скорее всего, в ближайшие пару лет попробует ввязаться в противостояние с «ПСЖ» и вместе с «Ниццей».
У «Ниццы» был не очень приятный отрезок в ноябре, но, судя по всему, сейчас все в порядке.
Команда Гальтье выиграла четыре предыдущих матча. В минувшее воскресенье «Ницца» разгромила на выезде «Брест» (3:0).
«Нант»
«Нант» тем временем занимает девятое место, набрав в 20-ти матчах 29 очков.
И если сравнивать с прошлым сезоном, то текущий чемпионата команда Антуана Камбуаре проводит почти идеально. Вылет из элитного дивизиона на этот раз ей точно не грозит.
«Нант» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах, при этом одержав пять побед.
В прошлом туре Лиги 1 «Нант» сыграл вничью на своем поле с «Монако» (0:0), так и не позволив мощной атаке соперника забить хотя бы один мяч.
«Нант» набрал семь очков в трех предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде.
Прогноз и ставка
На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Нанта» за 4.25.
«Ницца» действительно сделала большой шаг вперед, но есть один нюанс, который нельзя игнорировать. Команде Гальтье почему-то тяжело даются именно домашние матчи.
И сейчас явно не тот случай, когда можно смело «заряжать» на победу хозяев. «Нант» сейчас тоже в порядке.
Ставка — обе команды забьют за 1.89.