«Ницца» сыграет на своем поле против «Нанта» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 января, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрала 36 очков. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет 11 очков.

В «Ницце», конечно, идеально угадали с назначением Кристофа Гальтье на пост главного тренера. Человек, сделавший в прошлом сезоне чемпионом «Лилль», скорее всего, в ближайшие пару лет попробует ввязаться в противостояние с «ПСЖ» и вместе с «Ниццей».

У «Ниццы» был не очень приятный отрезок в ноябре, но, судя по всему, сейчас все в порядке.

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Команда Гальтье выиграла четыре предыдущих матча. В минувшее воскресенье «Ницца» разгромила на выезде «Брест» (3:0).

«Нант»

«Нант» тем временем занимает девятое место, набрав в 20-ти матчах 29 очков.

И если сравнивать с прошлым сезоном, то текущий чемпионата команда Антуана Камбуаре проводит почти идеально. Вылет из элитного дивизиона на этот раз ей точно не грозит.

«Нант» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах, при этом одержав пять побед.

В прошлом туре Лиги 1 «Нант» сыграл вничью на своем поле с «Монако» (0:0), так и не позволив мощной атаке соперника забить хотя бы один мяч.

«Нант» набрал семь очков в трех предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде.

Прогноз и ставка

На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Нанта» за 4.25.

«Ницца» действительно сделала большой шаг вперед, но есть один нюанс, который нельзя игнорировать. Команде Гальтье почему-то тяжело даются именно домашние матчи.

И сейчас явно не тот случай, когда можно смело «заряжать» на победу хозяев. «Нант» сейчас тоже в порядке.

Ставка — обе команды забьют за 1.89.