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    Сможет ли «Ницца» прервать серию «Нанта»?

    «Ницца» — «Нант». Прогноз, ставки (к. 1.89) на футбол, чемпионат Франции, 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Нант»
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    Кристоф Гальтье
    «Ницца» сыграет на своем поле против «Нанта» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 января, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Января 2022 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 23:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Ницца — Нант

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.63
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Ницца»

    «Ницца» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрала 36 очков. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет 11 очков.

    В «Ницце», конечно, идеально угадали с назначением Кристофа Гальтье на пост главного тренера. Человек, сделавший в прошлом сезоне чемпионом «Лилль», скорее всего, в ближайшие пару лет попробует ввязаться в противостояние с «ПСЖ» и вместе с «Ниццей».

    У «Ниццы» был не очень приятный отрезок в ноябре, но, судя по всему, сейчас все в порядке.

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    Команда Гальтье выиграла четыре предыдущих матча. В минувшее воскресенье «Ницца» разгромила на выезде «Брест» (3:0).

    «Нант»

    «Нант» тем временем занимает девятое место, набрав в 20-ти матчах 29 очков.

    И если сравнивать с прошлым сезоном, то текущий чемпионата команда Антуана Камбуаре проводит почти идеально. Вылет из элитного дивизиона на этот раз ей точно не грозит.

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    • «Нант» ни разу не проиграл в шести предыдущих матчах, при этом одержав пять побед.

    В прошлом туре Лиги 1 «Нант» сыграл вничью на своем поле с «Монако» (0:0), так и не позволив мощной атаке соперника забить хотя бы один мяч.

    «Нант» набрал семь очков в трех предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 1.88, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Нанта» за 4.25.

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    «Ницца» действительно сделала большой шаг вперед, но есть один нюанс, который нельзя игнорировать. Команде Гальтье почему-то тяжело даются именно домашние матчи.

    И сейчас явно не тот случай, когда можно смело «заряжать» на победу хозяев. «Нант» сейчас тоже в порядке.

    Ставка — обе команды забьют за 1.89.

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    «Ницца» — «Нант»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ницца» прервать серию «Нанта»?
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