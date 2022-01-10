Гвинея сыграет на своем поле с Малави в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 10 января, начало — в 19:00 мск. Гвинея — Малави: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Гвинеи

Гвинейцы представляют собой добротную команду. Неплохая по составу, эта сборная способна сотворить чудо.

Наби Кейта, выступающий за «Ливерпуль», и в сборной Гвинеи на первых ролях. От его кондиций во многом зависит игра команды в атаке.

Между тем, в квалификации на Мундиаль гвинейцы не преуспели. В своем квартете команда заняла скромное третье место.

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Гвинейцы традиционно успешно играют с Малави. Из пяти последних поединков в активе у гвинейцев три победы при одной неудаче.

Сборная Малави

Эта команда давно считается середняком африканского футбола. А вот в квалификации на Чемпионат мира сборная Малави провалилась.

В своей группе эта сборная осталась на последнем месте. Причем в 6 матчах сборной Малави удалось отличиться лишь двумя забитыми мячами.

Более того, проблемы в обороне заметны невооруженным глазом. В шести матчах отборочного турнира команда пропустила 12 мячей.

Удручает и действующая серия из четырех поражений подряд. Так что к отчетному поединку Малави подходит в крайне тяжелом психологическом состоянии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Гвинею за 1.60, на ничью за 3.67, а на Малави — за 6.73.

Гвинейцы обладают приличным подбором исполнителей .

Малави имеет четырехматчевую проигрышную серию.

Гвинея выглядит явно мощнее оппонента, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа Гвинеи в 1 тайме с коэффициентом 2.30.