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    Гвинея начнет ударно?

    Гвинея — Малави. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок африканских наций, 10 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2021
    Прогноз и ставки на Гвинея — Малави
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    Гвинея
    Гвинея сыграет на своем поле с Малави в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 10 января, начало — в 19:00 мск. Гвинея — Малави: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Гвинеи

    Гвинейцы представляют собой добротную команду. Неплохая по составу, эта сборная способна сотворить чудо.

    Наби Кейта, выступающий за «Ливерпуль», и в сборной Гвинеи на первых ролях. От его кондиций во многом зависит игра команды в атаке.

    Между тем, в квалификации на Мундиаль гвинейцы не преуспели. В своем квартете команда заняла скромное третье место.

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    Гвинейцы традиционно успешно играют с Малави. Из пяти последних поединков в активе у гвинейцев три победы при одной неудаче.

    Сборная Малави

    Эта команда давно считается середняком африканского футбола. А вот в квалификации на Чемпионат мира сборная Малави провалилась.

    В своей группе эта сборная осталась на последнем месте. Причем в 6 матчах сборной Малави удалось отличиться лишь двумя забитыми мячами.

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    • Более того, проблемы в обороне заметны невооруженным глазом. В шести матчах отборочного турнира команда пропустила 12 мячей.

    Удручает и действующая серия из четырех поражений подряд. Так что к отчетному поединку Малави подходит в крайне тяжелом психологическом состоянии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Гвинею за 1.60, на ничью за 3.67, а на Малави — за 6.73.

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    Гвинейцы обладают приличным подбором исполнителей.

    Малави имеет четырехматчевую проигрышную серию.

    Гвинея выглядит явно мощнее оппонента, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа Гвинеи в 1 тайме с коэффициентом 2.30.

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    Гвинея — Малави: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на футбол. Гвинея начнет ударно?
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