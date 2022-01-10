Сборная Гвинеи
Гвинейцы представляют собой добротную команду. Неплохая по составу, эта сборная способна сотворить чудо.
Наби Кейта, выступающий за «Ливерпуль», и в сборной Гвинеи на первых ролях. От его кондиций во многом зависит игра команды в атаке.
Между тем, в квалификации на Мундиаль гвинейцы не преуспели. В своем квартете команда заняла скромное третье место.
Гвинейцы традиционно успешно играют с Малави. Из пяти последних поединков в активе у гвинейцев три победы при одной неудаче.
Сборная Малави
Эта команда давно считается середняком африканского футбола. А вот в квалификации на Чемпионат мира сборная Малави провалилась.
В своей группе эта сборная осталась на последнем месте. Причем в 6 матчах сборной Малави удалось отличиться лишь двумя забитыми мячами.
Более того, проблемы в обороне заметны невооруженным глазом. В шести матчах отборочного турнира команда пропустила 12 мячей.
Удручает и действующая серия из четырех поражений подряд. Так что к отчетному поединку Малави подходит в крайне тяжелом психологическом состоянии.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Гвинею за 1.60, на ничью за 3.67, а на Малави — за 6.73.
Гвинейцы
Малави имеет четырехматчевую проигрышную серию.
Гвинея выглядит явно мощнее оппонента, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа Гвинеи в 1 тайме с коэффициентом 2.30.