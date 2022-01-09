«Удинезе»
«Удинезе» привычно обитает в середине турнирной таблицы. Нынешнее 14 место является в этом плане показательным.
При этом показатели фриуланцев также оцениваются, как средние. Разница мячей (26:28), причем у команды еще есть два матча в запасе.
Португалец Бету забил уже 7 мячей. Старается не отставать еще один лидер удинцев Жерар Делофеу (6 голов).
В предыдущем своем поединке «Удинезе» разгромно победил «Кальяри» (0:4). Причем до того с таким же счетом в Кубке Италии был обыгран «Кротоне». Фриуланцы понеслись?!
«Аталанта»
Бергамаски намереваются наконец-то пободаться за Скудетто. Правда, отставание от лидера «Интера» пока еще серьезное — 8 очков.
При традиционно неплохой атаке, оборону «Аталанты» вполне можно считать самым проблемным звеном. Все-таки 24 пропущенных мяча в 19 матчах — не лучшая статистика.
К слову, в минувшем туре «Аталанта» потеряла важнейшие очки. Выездная сухая ничья с «Дженоа» принесла лишь разочарование.
Из пяти последних очных поединков бергамаски выиграли трижды при двух ничьих. Вот и на сей раз в победу гостей верится больше.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.75, на ничью за 4.00, а на «Удинезе» — за 4.33.
«Удинезе» сейчас набрал приличный ход, выиграв два последних матча с общим счетом 8:0.
Хваленая
«Аталанта» традиционно удачно играет с удинцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Аталанты» -0.75 с коэффициентом 2.02.