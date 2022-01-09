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    Фриуланцы не устоят перед земляками Труффальдино?

    «Удинезе» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Серия А, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Аталанта»
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    Рафаэль Толои
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 18:30 мск. «Удинезе» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Удинезе»

    «Удинезе» привычно обитает в середине турнирной таблицы. Нынешнее 14 место является в этом плане показательным.

    При этом показатели фриуланцев также оцениваются, как средние. Разница мячей (26:28), причем у команды еще есть два матча в запасе.

    Португалец Бету забил уже 7 мячей. Старается не отставать еще один лидер удинцев Жерар Делофеу (6 голов).

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    В предыдущем своем поединке «Удинезе» разгромно победил «Кальяри» (0:4). Причем до того с таким же счетом в Кубке Италии был обыгран «Кротоне». Фриуланцы понеслись?!

    «Аталанта»

    Бергамаски намереваются наконец-то пободаться за Скудетто. Правда, отставание от лидера «Интера» пока еще серьезное — 8 очков.

    При традиционно неплохой атаке, оборону «Аталанты» вполне можно считать самым проблемным звеном. Все-таки 24 пропущенных мяча в 19 матчах — не лучшая статистика.

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    • К слову, в минувшем туре «Аталанта» потеряла важнейшие очки. Выездная сухая ничья с «Дженоа» принесла лишь разочарование.

    Из пяти последних очных поединков бергамаски выиграли трижды при двух ничьих. Вот и на сей раз в победу гостей верится больше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 1.75, на ничью за 4.00, а на «Удинезе» — за 4.33.

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    «Удинезе» сейчас набрал приличный ход, выиграв два последних матча с общим счетом 8:0.

    Хваленая атака гостей наверняка вновь ярко проявит свои лучшие качества.

    «Аталанта» традиционно удачно играет с удинцами. Наши прогноз и ставка — Фора «Аталанты» -0.75 с коэффициентом 2.02.

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    «Удинезе» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Фриуланцы не устоят перед земляками Труффальдино?
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