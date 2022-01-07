«Бордо» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 января, начало — в 23:00 мск. «Бордо» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» непривычно бьется за выживание в Лиге 1. Правда, 17 место — явно не лучший результат, да и отрыв от зоны вылета минимальный.

При этом оборона жирондинцев — самая слабая в лиге (43 пропущенных мяча). И этот притом, что забила команда 30 голов.

«Бордо» ко всему еще и умудрился вылететь из Кубка Франции. На выезде команда в сухую уступила «Бресту» (3:0).

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Зато ко двору пришелся Альберт Элис. Гондурасский форвард в 11 встречах наколотил 7 мячей.

«Марсель»

Марсельцы сейчас идут в тройке, но потенциально они вторые. При этом у команды самые надежные тылы в лиге (15 пропущенных мячей).

Вот только атакующие показатели у «Марселя» скромные. В 18 матчах только 26 забитых голов. Очень скромно, учитывая состав команды.

К слову, в Кубке Франции «Марсель» прошел «Шовиньи» (0:3). Так что к отчетной встрече команда подходит в отличном настроении.

Димитри Пайе по-прежнему силен в реализации. Опытный хавбек в 16 встречах забил 7 мячей, успев семь раз ассистировать партнерам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.67, на ничью за 4.44, а на «Бордо» — за 4.92.

«Бордо» слишком много пропускает в свои ворота .

Атака во главе с Пайе наверняка сметет слабые тылы соперника.

«Марсель» почти три года не проигрывал жирондинцам, да и по игре смотрится ярче. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» в 1 тайме с коэффициентом 2.13.