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    «Марсель» быстро добьется своего?

    «Бордо» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, Лига 1, 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Марсель»
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    Димитри Пайе
    «Бордо» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 января, начало — в 23:00 мск. «Бордо» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Января 2022 года
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  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Бордо — Марсель

  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Бордо»

    «Бордо» непривычно бьется за выживание в Лиге 1. Правда, 17 место — явно не лучший результат, да и отрыв от зоны вылета минимальный.

    При этом оборона жирондинцев — самая слабая в лиге (43 пропущенных мяча). И этот притом, что забила команда 30 голов.

    «Бордо» ко всему еще и умудрился вылететь из Кубка Франции. На выезде команда в сухую уступила «Бресту» (3:0).

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    Зато ко двору пришелся Альберт Элис. Гондурасский форвард в 11 встречах наколотил 7 мячей.

    «Марсель»

    Марсельцы сейчас идут в тройке, но потенциально они вторые. При этом у команды самые надежные тылы в лиге (15 пропущенных мячей).

    Вот только атакующие показатели у «Марселя» скромные. В 18 матчах только 26 забитых голов. Очень скромно, учитывая состав команды.

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    • К слову, в Кубке Франции «Марсель» прошел «Шовиньи» (0:3). Так что к отчетной встрече команда подходит в отличном настроении.

    Димитри Пайе по-прежнему силен в реализации. Опытный хавбек в 16 встречах забил 7 мячей, успев семь раз ассистировать партнерам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.67, на ничью за 4.44, а на «Бордо» — за 4.92.

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    «Бордо» слишком много пропускает в свои ворота.

    Атака во главе с Пайе наверняка сметет слабые тылы соперника.

    «Марсель» почти три года не проигрывал жирондинцам, да и по игре смотрится ярче. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» в 1 тайме с коэффициентом 2.13.

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    «Бордо» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» быстро добьется своего?
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