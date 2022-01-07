Коэффициенты на матч Бордо — Марсель
«Бордо»
«Бордо» непривычно бьется за выживание в Лиге 1. Правда, 17 место — явно не лучший результат, да и отрыв от зоны вылета минимальный.
При этом оборона жирондинцев — самая слабая в лиге (43 пропущенных мяча). И этот притом, что забила команда 30 голов.
«Бордо» ко всему еще и умудрился вылететь из Кубка Франции. На выезде команда в сухую уступила «Бресту» (3:0).
Зато ко двору пришелся Альберт Элис. Гондурасский форвард в 11 встречах наколотил 7 мячей.
«Марсель»
Марсельцы сейчас идут в тройке, но потенциально они вторые. При этом у команды самые надежные тылы в лиге (15 пропущенных мячей).
Вот только атакующие показатели у «Марселя» скромные. В 18 матчах только 26 забитых голов. Очень скромно, учитывая состав команды.
К слову, в Кубке Франции «Марсель» прошел «Шовиньи» (0:3). Так что к отчетной встрече команда подходит в отличном настроении.
Димитри Пайе по-прежнему силен в реализации. Опытный хавбек в 16 встречах забил 7 мячей, успев семь раз ассистировать партнерам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.67, на ничью за 4.44, а на «Бордо» — за 4.92.
«Бордо»
Атака во главе с Пайе наверняка сметет слабые тылы соперника.
«Марсель» почти три года не проигрывал жирондинцам, да и по игре смотрится ярче. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» в 1 тайме с коэффициентом 2.13.