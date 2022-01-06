В четверг, 6 января, в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Салернитана» на своем поле примет «Венецию». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Салернитана» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

Похоже, что «Салернитана» по итогам этого сезона вернется в Серию Б. Первый круг она завершила на последнем месте в турнирке, отставая от безопасной строки на восемь пунктов.

«Морские коньки» в 19 проведенных играх смогли разжиться только восемью очками, дважды победив при двух мировых исходах и аж 14 раз проиграв.

Последний раз коллектив смог набрать баллы в конце ноября, сыграв тогда на выезде вничью с «Кальяри» 1:1. После этого он проиграл четыре встречи подряд «всухую». В минувшем туре было домашнее фиаско от «Интера» со счетом 0:5.

Календарь и таблица Серии А

На своей территории «Салернитана» набрала ровно половину своих баллов. Коллектив раз победил при одной ничьей и семи неудачах.

«Венеция»

«Венеция» завершила первый круг итальянского первенства на 16 позиции в турнирной таблице, набрав 17 очков, оторвавшись на шесть баллов от зоны вылета.

«Черно-зелено-оранжевые» за 19 проведенных встреч текущего розыгрыша Серии А смогли разжиться всего четырьмя победами, пять игр они свели вничью и десять раз были повержены.

Вот уже как пять туров «львы» в чемпионате победить не могут, начав эту серию с трех фиаско подряд, после чего расписали мировые с «Юве» дома и «Сампдорией» в гостях (оба раза по 1:1), а в прошлом туре проиграли на своем поле 1:3 «Лацио».

Вне родных стен «Венеция» добыла девять баллов из 17, дважды победив при трех мировых результатах и пяти фиаско.

«Салернитана» выиграла у «Венеции» в последних четырех играх, одну из них в первом круге — 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Венеции» предлагают — 2.47.

На викторию «Салернитаны» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.14.

Так как «морские коньки» удачно в последнее время играют с «Венецией», то в этой встрече рискнем поставить на хозяев с 0 форой.