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    «Салернитана» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Чемпионат Италии, 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Венеция»
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    «Салернитана»
    В четверг, 6 января, в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Салернитана» на своем поле примет «Венецию». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по мск. «Салернитана» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2022 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 20:30 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч Салернитана — Венеция

  • 1
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  • 3.20
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  • 2.20
  • Ставка!
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    «Салернитана»

    Похоже, что «Салернитана» по итогам этого сезона вернется в Серию Б. Первый круг она завершила на последнем месте в турнирке, отставая от безопасной строки на восемь пунктов.

    «Морские коньки» в 19 проведенных играх смогли разжиться только восемью очками, дважды победив при двух мировых исходах и аж 14 раз проиграв.

    Последний раз коллектив смог набрать баллы в конце ноября, сыграв тогда на выезде вничью с «Кальяри» 1:1. После этого он проиграл четыре встречи подряд «всухую». В минувшем туре было домашнее фиаско от «Интера» со счетом 0:5.

    Календарь и таблица Серии А

    На своей территории «Салернитана» набрала ровно половину своих баллов. Коллектив раз победил при одной ничьей и семи неудачах.

    «Венеция»

    «Венеция» завершила первый круг итальянского первенства на 16 позиции в турнирной таблице, набрав 17 очков, оторвавшись на шесть баллов от зоны вылета.

    «Черно-зелено-оранжевые» за 19 проведенных встреч текущего розыгрыша Серии А смогли разжиться всего четырьмя победами, пять игр они свели вничью и десять раз были повержены.

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    • Вот уже как пять туров «львы» в чемпионате победить не могут, начав эту серию с трех фиаско подряд, после чего расписали мировые с «Юве» дома и «Сампдорией» в гостях (оба раза по 1:1), а в прошлом туре проиграли на своем поле 1:3 «Лацио».

    Вне родных стен «Венеция» добыла девять баллов из 17, дважды победив при трех мировых результатах и пяти фиаско.

    «Салернитана» выиграла у «Венеции» в последних четырех играх, одну из них в первом круге — 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Венеции» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.14.

    Так как «морские коньки» удачно в последнее время играют с «Венецией», то в этой встрече рискнем поставить на хозяев с 0 форой.

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    «Салернитана» — «Венеция»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. Прервут ли «морские коньки» свою неудачную серию?
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