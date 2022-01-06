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    «Аталанта» — «Торино». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Италии, 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Торино»
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    Алексей Миранчук
    Встреча 20-го тура Серии А между «Аталантой» и «Торино» состоится 6 января. Матч на арене «Гевисс» в Бергамо начнется в 18:30 мск. «Аталанта» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 18:30 Торино Торино
  • Турин
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    Коэффициенты на матч Аталанта — Торино

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  • 4.35
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    На своем поле бергамаски играют нестабильно. В нынешнем сезоне команде удалось победить лишь в 2 из 6 последних домашних встреч в Серии А (2 ничьи, 2 поражения).

    В начале декабря «Аталанта» вылетела из Лиги чемпионов, уступив дома «Вильярреалу» (2:3), а в Серии А на выезде одолела «Верону» (2:1).

    Домашний матч чемпионата Италии с «Ромой» закончился разгромом — 1:4, а в последнем матче года команда Гасперини на выезде разошлась миром с «Дженоа» (0:0).

    Все прогнозы на Серию А

    После 19 туров Серии А «Аталанта» с 38 очками идет 4-й. Разница мячей 38-24, Пашалич забил 7. Не сыграют лучший бомбардир Сапата, хавбек Фройлер и защитник Госсенс, под вопросом вратарь Мусса.

    «Торино»

    По играм на выезде туринцы занимают 18-ю строчку в чемпионате: команда не выиграла в 8 из 9 гостевых матчей нынешнего розыгрыша Серии А (2 ничьи, 6 поражений).

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    • В начале декабря подопечные Ивана Юрича дома победили «Болонью» (2:1) в серии А, после чего вылетели из Кубка Италии, проиграв в 1/16 финала на выезде «Сампдории» (1:2).

    В домашнем матче чемпионата «Торино» одолел «Верону» (1:0), а перед новым годом уступил на выезде «Интеру» (0:1).

    Календарь и таблица Серии А

    После 19 туров Серии А «Торино» с 25 очками на 11-м месте. Разница мячей 23-19, Побега забил 4 гола. Не сыграют нападающий Белотти и вратарь Бериша, под вопросом хавбек Верди и форвард Эдера.

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.54, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Торино» — 6.00.

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    В первом круге «Аталанта» победила на выезде со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Торино» проиграл дома 2:4 и сыграл вничью на выезде 3:3.

    В Бергамо «Торино» не проигрывает уже три матча, победив и дважды сыграв вничью. Тем не менее,
    прогнозируем, что «Аталанта» не проиграет в верховом матче.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.67.

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    «Аталанта» — «Торино»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. Начнет ли команда Миранчука год с домашней победы?
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