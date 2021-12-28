ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити» Анхель Ди МарияНеприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии
  • 15:49
    • СКА проиграл «Амуру» в Хабаровске
  • 14:37
    • Азмун хочет остаться в «Зените» до конца сезона
  • 11:11
    • Капитан швейцарской «молодежки» пропустит матч с Россией из-за коронавируса
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» тоже выиграет у «Лестера» с разгромным счетом?

    «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Англии 28 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диогу Жота
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Лестера» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 декабря на «Энфилде», начало — в 23:00 мск. «Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •

    Коэффициенты на матч Лестер — Ливерпуль

  • 1
  • 7.10
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
    •

    «Лестер»

    «Лестер» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

    В минувшее воскресенье «Лестер» провел сумасшедший матч против «Манчестер Сити». Команда Брендана Роджерса «горела» после первого тайма со счетом 0:4, но вскоре после перерыва отыграла три мяча, но до камбэка дело не дошло. «Ман Сити» в итоге забил еще дважды и выиграл со счетом 6:3. Но зато было весело.

    Хотя Роджерсу наверняка не до веселья сейчас. На прошлой неделе «Лестер» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв второму составу «Ливерпуля». Все было под контролем, «лисы» вели 1:3, но потом начали ошибаться и позволили сопернику перевести игру в серию пенальти. Удача оказалась на стороне «Ливерпуля».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Лестер» потерпел четыре поражения и пропустил 14 мячей в пяти предыдущих матчах.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится на второй строчке, набрав в 18-ти матчах 41 очко. Отставание от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, но у «мерсисайдцев» есть еще игра в запасе.

    На выходных у «Ливерпуля» возникла незапланированная пауза из-за переноса игры с «Лидсом», в котором началась вспышка коронавируса. Но Юрген Клопп вряд ли расстроился, его команда как раз очень нуждалась в этом выходном.

    Кроме того, лидеры «Ливерпуля» не играли с «Летером» в Кубке лиги, что тоже надо учитывать.

  • Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе
  • Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Ливерпулем» в матче 18-го тура АПЛ. Рассказываем, как это было
  • 19/12/2021

    • «Ливерпуль» одержал шесть побед и ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах в АПЛ. На этом отрезке команда Клоппа забила 19 мячей.

    Скорее всего, в предстоящем матче в состав вернутся Вирджил ван Дейк и Фабиньо, ранее пропустившие несколько игр из-за коронавируса.

    Прогноз и ставка

    На «Лестер» можно поставить за 8.20, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а на «Ливерпуль» — за 1.42.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Лидеры «Ливерпуля» наконец-то отдохнули, и этот момент может стать ключевым. Плюс не забываем, что Роджеру никак не удается наладить игру «Лестера» в обороне.

    Ставка — тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 2.00.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мехелен — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Трюйден — Эйпен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» тоже выиграет у «Лестера» с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры