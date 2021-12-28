«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Лестера» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 декабря на «Энфилде», начало — в 23:00 мск. «Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

В минувшее воскресенье «Лестер» провел сумасшедший матч против «Манчестер Сити». Команда Брендана Роджерса «горела» после первого тайма со счетом 0:4, но вскоре после перерыва отыграла три мяча, но до камбэка дело не дошло. «Ман Сити» в итоге забил еще дважды и выиграл со счетом 6:3. Но зато было весело.

Хотя Роджерсу наверняка не до веселья сейчас. На прошлой неделе «Лестер» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв второму составу «Ливерпуля». Все было под контролем, «лисы» вели 1:3, но потом начали ошибаться и позволили сопернику перевести игру в серию пенальти. Удача оказалась на стороне «Ливерпуля».

Все прогнозы на АПЛ

«Лестер» потерпел четыре поражения и пропустил 14 мячей в пяти предыдущих матчах.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится на второй строчке, набрав в 18-ти матчах 41 очко. Отставание от «Манчестер Сити» составляет шесть очков, но у «мерсисайдцев» есть еще игра в запасе.

На выходных у «Ливерпуля» возникла незапланированная пауза из-за переноса игры с «Лидсом», в котором началась вспышка коронавируса. Но Юрген Клопп вряд ли расстроился, его команда как раз очень нуждалась в этом выходном.

Кроме того, лидеры «Ливерпуля» не играли с «Летером» в Кубке лиги, что тоже надо учитывать.

«Ливерпуль» одержал шесть побед и ни разу не проиграл в семи предыдущих матчах в АПЛ. На этом отрезке команда Клоппа забила 19 мячей.

Скорее всего, в предстоящем матче в состав вернутся Вирджил ван Дейк и Фабиньо, ранее пропустившие несколько игр из-за коронавируса.

Прогноз и ставка

На «Лестер» можно поставить за 8.20, ничью букмекеры предлагают за 5.70, а на «Ливерпуль» — за 1.42.

Лидеры «Ливерпуля» наконец-то отдохнули, и этот момент может стать ключевым. Плюс не забываем, что Роджеру никак не удается наладить игру «Лестера» в обороне.

Ставка — тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 2.00.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Ливерпуль» забьет в обоих таймах за 1.82.