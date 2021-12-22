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    Одолеет ли ПСЖ «Лорьян» без Мбаппе и Неймара?

    «Лорьян» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.46) и ставки на футбол, чемпионат Франции, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — ПСЖ
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    Встреча 19-го тура Лиги 1 между «Лорьяном» и «Пари Сен-Жермен» состоится 22 декабря. Матч на «Стад ле Мустуар» начнется в 23:00 мск. «Лорьян» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Декабря 2021 года
    Лорьян
  • Франция. Кубок
    •  Лорьян 23:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч Лорьян — ПСЖ

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  • Ставка!
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    «Лорьян»

    Клуб потерпел семь поражений подряд в Лиге 1, а безвыигрышная серия «Лорьяна» в высшем дивизионе достигла отметки в 11 встреч (3 ничьи, 8 поражений).

    «Мерлузовые» начали декабрь с выездного поражения от «Труа» (0:2), а вернувшись домой уступили на последних минутах «Нанту» (0:1).

    В гостевом матче с «Метцем» команде Кристофа Пелиссье удалось забить первый за пять туров гол — 1:4. А в последнем матче в рамках Кубка Франции «Лорьян» в гостях уступил «Ренну» (0:1).

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 18 туров «Лорьян» с 15 очками занимает 19 место. Разница мячей 14-30. Не сыграют защитник Морель, хавбек Леруан, под вопросом защитник Ле Гофф.

    «Пари Сен-Жермен»

    Парижане одержали 14 побед в нынешнем чемпионате Франции (3 ничьи, 1 поражение) и лидируют в таблице, имея отрыв над ближайшим конкурентом в 13 очков.

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    • В начале декабря парижане в рамках Лиги 1 потеряли очки в матчах с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1), но потом разгромили в матче Лиги чемпионов дома «Брюгге» (4:1).

    В последних матчах ПСЖ дома победил «Монако» (2:0) в Лиге 1 и на выезде разгромил «Феньи-Ольнуа» в Кубке Франции — 3:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 18 туров Лиги 1 подопечные Маурисио Почеттино идут первыми с 45 очками. Разница мячей 38-16. Не сыграют Мбаппе, Неймар, Дракслер, Вератти, Бернат, под вопросом Мендеш.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лорьяна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.20, на ничью в основное время — 5.20, а на победу ПСЖ — 1.40.

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    В прошлом сезоне «Лорьян» проиграл в Париже со счетом 0:2, но дома победил 3:2. Это было единственное поражение парижан в Лорьяне за последние 12 лет — предыдущие 8 матче ПСЖ выиграл.

    Несмотря на то, что гости остались без своих звезд, прогнозируем, что ПСЖ победит «всухую».

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.97 и ТБ 2,5 за 1.53.

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    «Лорьян» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Одолеет ли ПСЖ «Лорьян» без Мбаппе и Неймара?
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