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    Справится ли молодежь «Барселоны» с «Севильей»?

    «Севилья» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, Чемпионат Испании, 21 декабря 2021 года

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    «Барселона»
    Перенесённая встреча 4-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной» состоится 21 декабря. Матч на арене «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье начнется в 23:30 мск. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:30 Барселона Барселона
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч Севилья — Барселона

  • 1
  • 2.45
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  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Севилья»

    В начале декабря севильский клуб вылетел из Лиги чемпионов и продолжит весной выступление в Лиге Европы.

    В последнем туре группового этапа ЛЧ «Севилья» уступила на выезде «Зальцбургу» (0:1), после чего отправилась в Бильабо, где в рамках Ла лиги победила «Атлетик» (1:0).

    В матче Кубка Испании андалузцы лишь по пенальти обыграли «Андрач» (1:1, 6:5), зато победу в домашней встрече чемпионата с «Атлетико» вырвали на последних минутах — 2:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 17 матчей Примеры «Севилья» с 37 очками идет 2-й. Разница мячей 28-12, Рафа Мир забил 5 голов. Не сыграют Ламела, Навас, Гудел, Эн-Несири, под вопросом Сусо и Торрес.

    «Барселона»

    «Барселона» в чемпионате вывалилась из группы лидеров, а в еврокубках впервые за 20 лет осталась без Лиги чемпионов весной и тоже сыграет в ЛЕ.

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    • В финальном туре группового этапа ЛЧ каталонцы были в Мюнхене разгромлены «Баварией» (0:3), после чего на выезде упустили победу над «Осасуной» (2:2) в Ла лиге.

    Затем каталонцы провели в ОАЭ матч памяти Марадоны с «Бокой Хуниорс», проиграв по пенальти -1:1 (2:4), а в последнем матче примеры вырвали победу у «Эльче» (3:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 17 матчей «Барса» с 27 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 28-21. Не сыграют Депай, Фати, Роберто, Педри, Брэйтвэй, под вопросом Дест и Демир.

    Прогноз и ставка

    На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.47, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Барселоны» — 3.00.

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    В прошлом сезоне в Примере «Барса» выиграла в гостях 2:0 и сыграла 1:1 на своей арене. А в полуфинале Кубка Испании «Севилья» выиграла первый матч дома 2:0, но «Барса» ответила тем же во второй игре, а потом каталонцы вырвали победу в овертайме.

    «Севилья» в 5 последних матчах с «Барсой» на своем поле дважды проиграла и дважды победил. Прогнозируем, что «Барселона» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.99.

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    «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. Справится ли молодежь «Барселоны» с «Севильей»?
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