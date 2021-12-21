Перенесённая встреча 4-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной» состоится 21 декабря. Матч на арене «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье начнется в 23:30 мск. «Севилья» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

В начале декабря севильский клуб вылетел из Лиги чемпионов и продолжит весной выступление в Лиге Европы.

В последнем туре группового этапа ЛЧ «Севилья» уступила на выезде «Зальцбургу» (0:1), после чего отправилась в Бильабо, где в рамках Ла лиги победила «Атлетик» (1:0).

В матче Кубка Испании андалузцы лишь по пенальти обыграли «Андрач» (1:1, 6:5), зато победу в домашней встрече чемпионата с «Атлетико» вырвали на последних минутах — 2:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 17 матчей Примеры «Севилья» с 37 очками идет 2-й. Разница мячей 28-12, Рафа Мир забил 5 голов. Не сыграют Ламела, Навас, Гудел, Эн-Несири, под вопросом Сусо и Торрес.

«Барселона»

«Барселона» в чемпионате вывалилась из группы лидеров, а в еврокубках впервые за 20 лет осталась без Лиги чемпионов весной и тоже сыграет в ЛЕ.

В финальном туре группового этапа ЛЧ каталонцы были в Мюнхене разгромлены «Баварией» (0:3), после чего на выезде упустили победу над «Осасуной» (2:2) в Ла лиге.

Затем каталонцы провели в ОАЭ матч памяти Марадоны с «Бокой Хуниорс», проиграв по пенальти -1:1 (2:4), а в последнем матче примеры вырвали победу у «Эльче» (3:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

После 17 матчей «Барса» с 27 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 28-21. Не сыграют Депай, Фати, Роберто, Педри, Брэйтвэй, под вопросом Дест и Демир.

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.47, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Барселоны» — 3.00.

В прошлом сезоне в Примере «Барса» выиграла в гостях 2:0 и сыграла 1:1 на своей арене. А в полуфинале Кубка Испании «Севилья» выиграла первый матч дома 2:0, но «Барса» ответила тем же во второй игре, а потом каталонцы вырвали победу в овертайме.

«Севилья» в 5 последних матчах с «Барсой» на своем поле дважды проиграла и дважды победил. Прогнозируем, что «Барселона» не проиграет .