Коэффициенты на матч Севилья — Барселона
«Севилья»
В начале декабря севильский клуб вылетел из Лиги чемпионов и продолжит весной выступление в Лиге Европы.
В последнем туре группового этапа ЛЧ «Севилья» уступила на выезде «Зальцбургу» (0:1), после чего отправилась в Бильабо, где в рамках Ла лиги победила «Атлетик» (1:0).
В матче Кубка Испании андалузцы лишь по пенальти обыграли «Андрач» (1:1, 6:5), зато победу в домашней встрече чемпионата с «Атлетико» вырвали на последних минутах — 2:1.
Календарь и таблица испанской Примеры
После 17 матчей Примеры «Севилья» с 37 очками идет 2-й. Разница мячей 28-12, Рафа Мир забил 5 голов.
«Барселона»
«Барселона» в чемпионате вывалилась из группы лидеров, а в еврокубках впервые за 20 лет осталась без Лиги чемпионов весной и тоже сыграет в ЛЕ.
В финальном туре группового этапа ЛЧ каталонцы были в Мюнхене разгромлены «Баварией» (0:3), после чего на выезде упустили победу над «Осасуной» (2:2) в Ла лиге.
Затем каталонцы провели в ОАЭ матч памяти Марадоны с «Бокой Хуниорс», проиграв по пенальти -1:1 (2:4), а в последнем матче примеры вырвали победу у «Эльче» (3:2).
Календарь и таблица испанской Примеры
После 17 матчей «Барса» с 27 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 28-21.
Прогноз и ставка
На победу «Севильи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.47, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Барселоны» — 3.00.
В прошлом сезоне в Примере «Барса» выиграла в гостях 2:0 и сыграла 1:1 на своей арене. А в полуфинале Кубка Испании «Севилья» выиграла первый матч дома 2:0, но «Барса» ответила тем же во второй игре, а потом каталонцы вырвали победу в овертайме.
«Севилья» в 5 последних матчах с «Барсой» на своем поле дважды проиграла и дважды победил. Прогнозируем, что
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