«Милан» сыграет на своем поле против «Наполи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 декабря на «Сан Сиро», начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А после 17-ти туров, в которых набрал 39 очков.

«Милан» покинул первую строчку по итогам предыдущего тура. «Россонери» не прошлой неделе не смогли обыграть «Удинезе» (1:1). Более того, Златан Ибрагимович забил спасительный гол уже в компенсированное время.

В шести предыдущих матчах у «Милана» только две победы — над «Салернитаной» и «Дженоа», худшими командами текущего чемпионата.

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Кроме того, стоит отметить домашнюю встречу с «Ливерпулем». В случае победы «Милан» мог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но игра завершилась победой английского клуба. И этот результат можно стал в каком-то смысле показательным — «Милан» очень слабо выглядел на фоне лидера АПЛ.

«Наполи»

«Наполи» тем временем опустился уже на четвертую строчке. В 17-ти матах неаполитанцы набрали 36 очков.

Команда Лучано Спаллетти очень мощно стартовала, но очевидно, что сейчас у нее спад. Но у этого спада есть серьезная причина — травмы ведущих игроков . В недавних матчах не могли играть Калиду Кулибали, Фабиан Руис и Виктор Осимхен. Несколько матчей пришлось пропустить Лоренцо Инсинье.

Ранее на этой неделе «Наполи» уступил на своем поле «Эмполи» (0:1). Результат в любом случае удивил, все-таки на прошлой неделе команда Спаллетти, несмотря на кадровые проблемы, смогла выиграть у «Лестера» (3:2).

Кроме того, в декабре «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» и потерпел поражение от «Аталанты».

«Наполи» пропустил 13 мячей в семи предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Наполи» — за 3.22.

«Милан» и «Наполи» очень бодро начинали, но сейчас, похоже, им нужна пауза. Обе команды заметно выдохлись ближе к середине сезона. В том числе из-за травм. Ни Пиоли, ни Спаллетти не удастся задействовать всех ключевых исполнителей в этой игре.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.09.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.01.