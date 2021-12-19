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    «Милан» и «Наполи» устроят перестрелку?

    «Милан» — «Наполи». Прогноз (к. 2.09) и ставки на футбол, чемпионат Италии 19 декабря 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле против «Наполи» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 декабря на «Сан Сиро», начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Декабря 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч Милан — Наполи

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  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А после 17-ти туров, в которых набрал 39 очков.

    «Милан» покинул первую строчку по итогам предыдущего тура. «Россонери» не прошлой неделе не смогли обыграть «Удинезе» (1:1). Более того, Златан Ибрагимович забил спасительный гол уже в компенсированное время.

    В шести предыдущих матчах у «Милана» только две победы — над «Салернитаной» и «Дженоа», худшими командами текущего чемпионата.

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    Кроме того, стоит отметить домашнюю встречу с «Ливерпулем». В случае победы «Милан» мог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но игра завершилась победой английского клуба. И этот результат можно стал в каком-то смысле показательным — «Милан» очень слабо выглядел на фоне лидера АПЛ.

    «Наполи»

    «Наполи» тем временем опустился уже на четвертую строчке. В 17-ти матах неаполитанцы набрали 36 очков.

    Команда Лучано Спаллетти очень мощно стартовала, но очевидно, что сейчас у нее спад. Но у этого спада есть серьезная причина — травмы ведущих игроков. В недавних матчах не могли играть Калиду Кулибали, Фабиан Руис и Виктор Осимхен. Несколько матчей пришлось пропустить Лоренцо Инсинье.

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  • 16/12/2021

    • Ранее на этой неделе «Наполи» уступил на своем поле «Эмполи» (0:1). Результат в любом случае удивил, все-таки на прошлой неделе команда Спаллетти, несмотря на кадровые проблемы, смогла выиграть у «Лестера» (3:2).

    Кроме того, в декабре «Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» и потерпел поражение от «Аталанты».

    «Наполи» пропустил 13 мячей в семи предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Наполи» — за 3.22.

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    «Милан» и «Наполи» очень бодро начинали, но сейчас, похоже, им нужна пауза. Обе команды заметно выдохлись ближе к середине сезона. В том числе из-за травм. Ни Пиоли, ни Спаллетти не удастся задействовать всех ключевых исполнителей в этой игре.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.09.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.01.

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    «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» и «Наполи» устроят перестрелку?
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