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    «Лацио» нужна победа в домашних стенах

    «Лацио» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.17) и ставки на футбол, Серия А, 17 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Дженоа»
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    В поединке 18 тура итальянской Серии А, 17 декабря, «Лацио» примет «Дженоа» на «Олимпико». Начало в 20:30 мск. «Лацио» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Декабря 2021 года
    Лацио
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    •  Лацио 20:30 Дженоа Дженоа
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    Коэффициенты на матч Лацио — Дженоа

  • 1
  • 1.42
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  • 4.70
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Римляне» находятся в середине таблицы с 25 очками. Им удалось выиграть только одну встречу из пяти последних. Так что текущее положение дел команды в чемпионате не очень хорошее, особенно, если учесть, что она проиграла в трех играх из пяти.

    «Лацио» потерпел поражение в прошлом туре, уступив 1:2 «Сассуоло». Коллектив Маурицио Сарри проиграл второй тайм, хотя вел после первого. Перед этим матчей «лациале» выиграли на выезде у «Сампдории» 3:1 и сыграли вничью с «Удинезе» (4:4).

    Хозяева не смогли обыграть в последнем 6 туре Лиги Европы «Галатасарай», сыграв вничью 0:0. Тем не менее свою путевку в 1/16 финала турнира они заработали.

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    С учетом всех турниров «Лацио» не может выиграть на домашнем поле уже три выступления подряд — 2 ничьи и поражение.

    «Дженоа»

    «Гриффоны» смогли снять давление в матче 1/16 финала Кубка Италии, в котором обыграли «Салернитану» 1:0. А вот в чемпионате дела пока идут ужасно.

    После прихода Шевченко ситуация не изменилась. К матчу «Дженоа» подошла с серией из трех поражений, хотя здесь и календарь свою роль сыграл. Гости проиграли «Милану» и «Ювентусу» 0:3 и 0:2 соответственно.

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    • 10 декабря «Дженоа» провела последний матч в чемпионате и проиграла на своем поле «Сампдории» со счетом 1:3.

    Это поражение стало девятым для команды в сезоне. Сейчас она занимает 18 место с 10 баллами на счету. Ей удалось выиграть только одну встречу из 17 и как раз в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры делают ставку на «Лацио» — коэффициент составляет 1.44. Победа «Дженоа» оценивается котировкой 7.10. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.00.

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    У коллектива Шевченко пока что ничего не выходит. Видно, что «Дженоа» очень сложно тягаться даже с середняками лиги, не говоря уже за более сильных соперников. «Лацио» будет настроен на победу после трех безвыигрышных матчей на «Олимпико».

    «Дженоа» проиграла 3 матча подряд с разрывом в счете более чем в один мяч. Поставить на победу «Лацио» с форо1 -1.5 можно с коэффициентом 2.17.

    В четырех играх Серии А с участием «Лацио» забивалось не менее трех голов, причем в большинстве случаев как минимум четыре. Мы ставим на тотал больше 3 за 2.07.

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    «Лацио» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на футбол. «Лацио» нужна победа в домашних стенах
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