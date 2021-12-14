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    «МЮ» выиграет, а Роналду снова забьет с пенальти?

    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на чемпионат Англии 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 22:30 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2021 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 22:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» занимает девятое место после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

    В прошлом туре команда Томаса Франка одержала волевую победу над «Уотфордом» (2:1). Соперник вел в счете вплоть до 84-й минуты, после чего получил в ответ два мяча.

    И в целом «Брентфорд» после небольшого спада снова выглядит очень солидно. В пяти предыдущих матчах новичок АПЛ потерпел только одно поражение, проиграв «Тоттенхэму». При этом ему удалось набрать очки в матчах с «Эвертоном» и «Лидсом».

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    • «Брентфорд» не пропустил ни одного мяча только в двух из восьми матчей на своем поле.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице АПЛ после 16-ти туров, набрав 27 очков.

    «МЮ» провел уже три матча под руководством Ральфа Рангника. Несмотря на неплохие результаты, сложно сказать, что игра команды как-то изменилась. Разве что стало лучше в плане психологии.

    Интересно, что после увольнения Оле-Гуннара Сульшера «МЮ» еще ни разу не проигрывал (четыре победы и две ничьи).

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    В прошлом туре «МЮ» с трудом выиграл у «Норвича». Единственный гол забил Криштиану Роналду, реализовавший очередной пенальти.

    В трех матчах при Рангнике «МЮ» еще ни разу не забивал больше одного мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.72.

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    «МЮ» ждет очень сложный матч. С «Брентфордом» ранее мучились даже такие монстры, как «Ливерпуль» и «Челси».

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет пенальти за 2.65. Криштиану Роналду не откажется от очередной возможности забить с «точки».

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    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на футбол. «МЮ» выиграет, а Роналду снова забьет с пенальти?
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