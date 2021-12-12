12 декабря в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк» в рамках 16-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» сыграет против «Эвертона». Стартовый свисток к данной игре прозвучит в 19:30 по мск. «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» с 16 набранными очками находится на 14 позиции, оторвавшись на шесть баллов от зоны вылета.

«Орлы» неудачно стартовали, набрав всего пункт в первых трех играх, но затем уступили только раз за последующие девять встреч, что позволило им даже подняться до еврозоны.

Однако затем «стекольщики» сильно сдали, проиграв свои последние три поединка, правда, все с минимальной разницей. Так, в минувшем игровом дне лондонцы потерпели гостевое фиаско от «МЮ» со счетом 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

10 из 16 баллов «Кристал Пэлас» заработал на своей территории, победив два раза при одной неудачи и четырех мировых исходах.

«Эвертон»

С 18 набранными пунктами «Эвертон» находится на пару строк выше, чем предстоящий противник, отставая на семь баллов от еврокубковой зоны.

«Ириски» превосходно стартовали в этом чемпионате, выиграв четыре игры из шести при одной мировой и одной неудачи. Однако затем в последующих восьми встречах они набрали лишь два очка.

Эта неудачная серия у ливерпульского клуба прервался только в прошлом туре, когда на своем стадионе он смог обыграть лондонский «Арсенал» со счетом 2:1.

Все прогнозы на футбол

Всего лишь пять баллов из 18 «Эвертон» смог набрать вне родных стен в текущем розыгрыше АПЛ, выиграв раз при двух ничьих и четырех поражениях.

В прошлом сезоне «Эвертон» в играх с «Кристал Пэлас» заработал четыре очка, победив 2:1 на выезде и сыграв 1:1 дома.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кристал Пэлас» предлагают — 2.28.

На викторию «Эвертона» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.38.

У «Эвертона» слабая гостевая статистика, однако, «ириски» на хорошем уровне провели прошлый матч против «Арсенала». Вполне возможно, что кризис у мерсисайдцев идет на убыль, и они готовы вновь вклиниться в борьбу за еврокубки. В общем, в этой игре рекомендуем ставить с 0 на гостей.