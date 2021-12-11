«Ростов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Виталий Кафанов уже совершает мини-чудеса, вытащив ростовчан из опасной зоны. Хотя, конечно, гандикап от нее все еще небольшой.

В минувшем туре «Ростов» добыл ничью, которую можно считать успехом. На выезде ростовчане расписали боевую мировую с «Зенитом» (2:2).

Правда, при всей своей симпатичности ростовчане не выигрывают уже месяц. Так что в этом поединке команда Кафанова, безусловно, рассчитывает на три очка.

Все прогнозы на РПЛ

Против «Урала» ростовчане играют с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Ростов» по разу выиграл и проиграл.

«Урал»

«Урал» мечтает выбраться из трясины, и делает к этому шаги. Выездная победа над «Локомотивом» (0:1) стала откровением, но, главное, подняла команду на 14 место.

Конечно, при столь слабой атаке (8 мячей), уральцам будет крайне тяжело сохранить прописку в РПЛ. Между тем, есть плюс в виде относительно надежных тылов.

Игорь Шалимов старается как может, и у наставника многое выходит. Например, в чемпионате «Урал» не проигрывал уже полтора месяца.

Вот только екатеринбуржцы слишком частят с ничьими. И в этом матче у гостей есть шансы разжиться очками, тем паче, отбыл дисквалификацию хавбек Эрик Бикфалви.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 2.00, на ничью за 3.46, а на «Урал» — за 4.20.

«Ростов» отличается боевитым характером , и явно будет пытаться взять три очка дома.

Гостям не помешало бы прибавить в плане реализации.

«Ростов» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же постарается отдалиться от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 2.00.