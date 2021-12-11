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    «Ростов» не оставит шансов «Уралу»?

    «Ростов» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, РПЛ, 11 декабря 2021 года

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    Дмитрий Полоз
    «Ростов» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Декабря 2021 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч Ростов — Урал

  • 1
  • 2.00
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  • 3.40
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Ростов»

    Виталий Кафанов уже совершает мини-чудеса, вытащив ростовчан из опасной зоны. Хотя, конечно, гандикап от нее все еще небольшой.

    В минувшем туре «Ростов» добыл ничью, которую можно считать успехом. На выезде ростовчане расписали боевую мировую с «Зенитом» (2:2).

    Правда, при всей своей симпатичности ростовчане не выигрывают уже месяц. Так что в этом поединке команда Кафанова, безусловно, рассчитывает на три очка.

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    Против «Урала» ростовчане играют с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Ростов» по разу выиграл и проиграл.

    «Урал»

    «Урал» мечтает выбраться из трясины, и делает к этому шаги. Выездная победа над «Локомотивом» (0:1) стала откровением, но, главное, подняла команду на 14 место.

    Конечно, при столь слабой атаке (8 мячей), уральцам будет крайне тяжело сохранить прописку в РПЛ. Между тем, есть плюс в виде относительно надежных тылов.

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    • Игорь Шалимов старается как может, и у наставника многое выходит. Например, в чемпионате «Урал» не проигрывал уже полтора месяца.

    Вот только екатеринбуржцы слишком частят с ничьими. И в этом матче у гостей есть шансы разжиться очками, тем паче, отбыл дисквалификацию хавбек Эрик Бикфалви.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ростов» за 2.00, на ничью за 3.46, а на «Урал» — за 4.20.

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    «Ростов» отличается боевитым характером, и явно будет пытаться взять три очка дома.

    Гостям не помешало бы прибавить в плане реализации.

    «Ростов» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же постарается отдалиться от опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Ростова» с коэффициентом 2.00.

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    «Ростов» — «Урал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ростов» не оставит шансов «Уралу»?
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