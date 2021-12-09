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    Как «Фейеноорд» закончит групповой этап?

    «Фейеноорд» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига конференций, 9 декабря 2021 года

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    «Фейеноорд» уже вышел в плей-офф Лиги конференций
    «Фейеноорд» сыграет на своем поле против «Маккаби» Хайфа в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА. Матч пройдет 9 декабря в Роттердаме, начало — 23:00 (мск). «Фейеноорд» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» единолично возглавляет группу и уже обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. В пяти матчах клуб их Роттердама набрал 11 очков.

    Клуб еще ни разу не проигрывал на групповом этапе Лиги конференций. Голландцы одержали три победы и два раза сыграли вничью.

    Коллектив с 35 зачетными пунктами находится на второй строке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от лидера «Аякс» на один балл.

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    К данному матчу «южане» подходят с 11-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, где они расписали три мировые и восемь раз победили.

    «Маккаби» Хайфа

    «Маккаби» находится на четвертой строчке в группе с отставанием и уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

    В первом туре коллектив в Хайфе не смог выиграть «Фейеноорд». Правда, это встреча завершилась вничью — 0:0.

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  • Вчера

    • Затем в гостевом матче против «Унион Берлина» «Маккаби» проиграл счетом 0:3. Единственная победа одержана над «Славией» (1:0) в третьем матче.

    В следующих поединках коллектив уступил «Славии» (0:1) на выезде и «Унион Берлину» (0:1) в домашних стенах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Фейеноорд» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Как «Фейеноорд» закончит групповой этап?
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