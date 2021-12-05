«Болонья» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 16 тура чемпионата Италии. Матч состоится 5 декабря, начало в 14:30 мск. «Болонья» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» в текущем сезоне вполне способна побороться за выход в еврокубки. Однако команде нужно улучшить игру в атаке.

В позапрошлом туре «Болонья» добыла, а точнее выстрадала три очка. Гол с пенальти Марко Арнаутовича принес викторию над «Специей».

В минувшем матча «россоблу» и вовсе смогли обыграть «Рому» (1:0) на своем поле и занимают восьмое место, уступая зоне еврокубков по разнице мячей.

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Ранее «Болонья» чередовала победы с поражениями. Ведь до того команда дома сенсационно уступила «Венеции» (0:1).

«Фиорентина»

«Фиалки» находится в зоне еврокубков, набрав 24 очка. Теперь команда на один балл отстает от «Ромы», которая идет на пятой строчке.

«Фиорентина» проиграла в позапрошлом туре «Эмполи» со счетом 1:2, а в минувшем — победила дома «Сампдорию» (3:1). Это было седьмое поражение хозяев в сезоне.

Также выделим победу «Скуадры Виолы» над «Миланом», разгром «Специи» и минимальное фиаско в выездной встрече с «Ювентусом».

Флорентийцы в последнее время показывают уверенную игру в домашних стенах, вследствие чего выиграла четыре матча подряд, но прямо противоположная ситуация — в гостевых поединках, где проиграли четыре последних игры кряду.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.