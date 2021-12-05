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    Удержится ли «Фиорентина» на шестом месте?

    «Болонья» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Серия А, 5 декабря 2021 года

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    «Фиорентина» выиграла четыре прошлых матча
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 16 тура чемпионата Италии. Матч состоится 5 декабря, начало в 14:30 мск. «Болонья» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Декабря 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 14:30 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    Коэффициенты на матч Болонья — Фиорентина

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Болонья»

    «Болонья» в текущем сезоне вполне способна побороться за выход в еврокубки. Однако команде нужно улучшить игру в атаке.

    В позапрошлом туре «Болонья» добыла, а точнее выстрадала три очка. Гол с пенальти Марко Арнаутовича принес викторию над «Специей».

    В минувшем матча «россоблу» и вовсе смогли обыграть «Рому» (1:0) на своем поле и занимают восьмое место, уступая зоне еврокубков по разнице мячей.

    Все прогнозы на Серию А

    Ранее «Болонья» чередовала победы с поражениями. Ведь до того команда дома сенсационно уступила «Венеции» (0:1).

    «Фиорентина»

    «Фиалки» находится в зоне еврокубков, набрав 24 очка. Теперь команда на один балл отстает от «Ромы», которая идет на пятой строчке.

    «Фиорентина» проиграла в позапрошлом туре «Эмполи» со счетом 1:2, а в минувшем — победила дома «Сампдорию» (3:1). Это было седьмое поражение хозяев в сезоне.

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    • Также выделим победу «Скуадры Виолы» над «Миланом», разгром «Специи» и минимальное фиаско в выездной встрече с «Ювентусом».

    Флорентийцы в последнее время показывают уверенную игру в домашних стенах, вследствие чего выиграла четыре матча подряд, но прямо противоположная ситуация — в гостевых поединках, где проиграли четыре последних игры кряду.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Болонья» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Фиорентина» на шестом месте?
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