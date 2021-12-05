Коэффициенты на матч Болонья — Фиорентина
«Болонья»
«Болонья» в текущем сезоне вполне способна побороться за выход в еврокубки. Однако команде нужно улучшить игру в атаке.
В позапрошлом туре «Болонья» добыла, а точнее выстрадала три очка. Гол с пенальти Марко Арнаутовича принес викторию над «Специей».
В минувшем матча «россоблу» и вовсе смогли обыграть «Рому» (1:0) на своем поле и занимают восьмое место, уступая зоне еврокубков по разнице мячей.
Ранее «Болонья» чередовала победы с поражениями. Ведь до того команда дома сенсационно уступила «Венеции» (0:1).
«Фиорентина»
«Фиалки» находится в зоне еврокубков, набрав 24 очка. Теперь команда на один балл отстает от «Ромы», которая идет на пятой строчке.
«Фиорентина» проиграла в позапрошлом туре «Эмполи» со счетом 1:2, а в минувшем — победила дома «Сампдорию» (3:1). Это было седьмое поражение хозяев в сезоне.
Также выделим победу «Скуадры Виолы» над «Миланом», разгром «Специи» и минимальное фиаско в выездной встрече с «Ювентусом».
Флорентийцы в последнее время показывают уверенную игру в домашних стенах, вследствие чего выиграла четыре матча подряд, но прямо противоположная ситуация — в гостевых поединках, где проиграли четыре последних игры кряду.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.