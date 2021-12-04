«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 20:30 мск. «Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» в текущем сезоне привычно борется за выживание в АПЛ. «Шершни» давно заслужили репутацию команды-лифта.

В минувшем туре «Уотфорд» вновь не сумел разжиться заветными баллами. Дома команда уступила «Челси» со счетом 1:2.

Нынешнее 17 место — крайне опасное. До зоны вылета отрыв не такой уж и существенный (3 очка), к тому же у «Бернли» еще имеется матч в запасе.

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Главной проблемой команды является слабая оборона. В 14 матчах «Уотфорд» умудрился пропустить 26 мячей.

«Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола на ходу перестраивает свою команду и вживляет в нее новые тенденции. «Манчестер Сити» уже мало похож на себя образца предыдущих сезонов.

Правда, команда продолжает бороться за чемпионский титул. Отставание от лидера «Челси» минимальное, к тому же радует серию из четырех подряд побед в АПЛ.

К слову, в минувшем туре «Манчестер Сити» добыл выездную викторию. «Астон Вилла» дала бой, но вынуждена была уступить (1:2).

Главной проблемой манкунианцев является фактическое отсутствие стабильного забивалы. Лучший снайпер команды Бернарду Силва отличился в АПЛ только 5 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Уотфорд» — за 3.10.

«Уотфорд» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с лидерами.

«Манчестер Сити» сейчас на ходу , и наверняка постарается добыть пятую победу подряд.

Команда Гвардиолы на две головы сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.14.