Коэффициенты на матч Уотфорд — Манчестер Сити
«Уотфорд»
«Уотфорд» в текущем сезоне привычно борется за выживание в АПЛ. «Шершни» давно заслужили репутацию команды-лифта.
В минувшем туре «Уотфорд» вновь не сумел разжиться заветными баллами. Дома команда уступила «Челси» со счетом 1:2.
Нынешнее 17 место — крайне опасное. До зоны вылета отрыв не такой уж и существенный (3 очка), к тому же у «Бернли» еще имеется матч в запасе.
Главной проблемой команды является слабая оборона. В 14 матчах «Уотфорд» умудрился пропустить 26 мячей.
«Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола на ходу перестраивает свою команду и вживляет в нее новые тенденции. «Манчестер Сити» уже мало похож на себя образца предыдущих сезонов.
Правда, команда продолжает бороться за чемпионский титул. Отставание от лидера «Челси» минимальное, к тому же радует серию из четырех подряд побед в АПЛ.
К слову, в минувшем туре «Манчестер Сити» добыл выездную викторию. «Астон Вилла» дала бой, но вынуждена была уступить (1:2).
Главной проблемой манкунианцев является фактическое отсутствие стабильного забивалы. Лучший снайпер команды Бернарду Силва отличился в АПЛ только 5 раз.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Уотфорд» — за 3.10.
«Уотфорд» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с лидерами.
Команда Гвардиолы на две головы сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.14.