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    Команда Гвардиолы обеспечит голевое изобилие?

    «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, АПЛ, 4 декабря 2021 года

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    Рахим Стерлинг
    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 20:30 мск. «Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 20:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч Уотфорд — Манчестер Сити

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  • 7.50
  • 2
  • 1.19
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в текущем сезоне привычно борется за выживание в АПЛ. «Шершни» давно заслужили репутацию команды-лифта.

    В минувшем туре «Уотфорд» вновь не сумел разжиться заветными баллами. Дома команда уступила «Челси» со счетом 1:2.

    Нынешнее 17 место — крайне опасное. До зоны вылета отрыв не такой уж и существенный (3 очка), к тому же у «Бернли» еще имеется матч в запасе.

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    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 14 матчах «Уотфорд» умудрился пропустить 26 мячей.

    «Манчестер Сити»

    Хосеп Гвардиола на ходу перестраивает свою команду и вживляет в нее новые тенденции. «Манчестер Сити» уже мало похож на себя образца предыдущих сезонов.

    Правда, команда продолжает бороться за чемпионский титул. Отставание от лидера «Челси» минимальное, к тому же радует серию из четырех подряд побед в АПЛ.

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    • К слову, в минувшем туре «Манчестер Сити» добыл выездную викторию. «Астон Вилла» дала бой, но вынуждена была уступить (1:2).

    Главной проблемой манкунианцев является фактическое отсутствие стабильного забивалы. Лучший снайпер команды Бернарду Силва отличился в АПЛ только 5 раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Уотфорд» — за 3.10.

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    «Уотфорд» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с лидерами.

    «Манчестер Сити» сейчас на ходу, и наверняка постарается добыть пятую победу подряд.

    Команда Гвардиолы на две головы сильнее соперника, что и продемонстрирует на деле. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Уотфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Команда Гвардиолы обеспечит голевое изобилие?
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