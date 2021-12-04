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    Поднимется ли «Севилья» на второе место?

    «Севилья» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионат Испании, 4 декабря 2021 года

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    «Севилья» идет на четвертой позиции
    В 16-м туре испанской Примеры «Севилья» на своем поле сразится с «Вильярреалом». Поединок пройдет 4 декабря, начало — в 16:00 по мск. «Севилья» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Декабря 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 16:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч Севилья — Вильярреал

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Рохибланкос» все никак не могут стать полноценным борцом за чемпионство в Примере. Команде не хватает класса в борьбе с признанными фаворитами.

    «Севилья» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 баллами. Отставание от второй позиции — один пункт.

    На счету андалузской команды восемь побед, четыре ничьи и два поражения в национальном первенстве — последнее из них было в прошлом туре от лидера «Реала» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На этой неделе подопечные Лопетеги прошли в 1/8 финала Кубка Испании. На предыдущей стадии им удалось в дополнительное время обыграть «Кордову» (1:0).

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «Субмарины» 16 очков.

    Прошлая неделя началась для «Вильярреала» с неприятного поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Лиге чемпионов.

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  • 01/12/2021

    • В позапрошлом туре Ла Лиги «Вильярреал» сыграл на выезде вничью с «Сельтой» (1:1). И это был уже седьмой ничейный исход для команды в текущем чемпионате.

    Тем самым безвыигрышная серия левантийцев составила три матча. Она прервалась на этой неделе, когда в 1/32 финала разгромили на выезде «Виторию» (8:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    «Севилья» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Севилья» на второе место?
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