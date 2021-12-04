В 16-м туре испанской Примеры «Севилья» на своем поле сразится с «Вильярреалом». Поединок пройдет 4 декабря, начало — в 16:00 по мск. «Севилья» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Рохибланкос» все никак не могут стать полноценным борцом за чемпионство в Примере. Команде не хватает класса в борьбе с признанными фаворитами.

«Севилья» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 баллами. Отставание от второй позиции — один пункт.

На счету андалузской команды восемь побед, четыре ничьи и два поражения в национальном первенстве — последнее из них было в прошлом туре от лидера «Реала» (1:2).

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На этой неделе подопечные Лопетеги прошли в 1/8 финала Кубка Испании. На предыдущей стадии им удалось в дополнительное время обыграть «Кордову» (1:0).

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «Субмарины» 16 очков.

Прошлая неделя началась для «Вильярреала» с неприятного поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Лиге чемпионов.

В позапрошлом туре Ла Лиги «Вильярреал» сыграл на выезде вничью с «Сельтой» (1:1). И это был уже седьмой ничейный исход для команды в текущем чемпионате.

Тем самым безвыигрышная серия левантийцев составила три матча. Она прервалась на этой неделе, когда в 1/32 финала разгромили на выезде «Виторию» (8:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.