«Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Норвича» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 21:30 мск. «Ньюкасл» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ после 13-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «сорок» всего лишь шесть очков.

В минувшую субботу «Ньюкасл» проиграл на выезде лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:2. Соперник выглядел заметно лучше, о чем свидетельствует хотя бы количество ударов в сторону ворот «Ньюкасла», для которого это была вторая игра под руководством Эдди Хау.

«Ньюкасл» до сих пор не выиграл ни одного матча с текущем чемпионате.

При этом интересно, что в шести матчах на своем поле «Ньюкасл» пропустил уже 16 мячей (а всего — 29).

«Норвич»

«Норвич» тем временем находится на предпоследней строчке, опережая «Ньюкасл» на три очка.

«Норвич» в начале месяца тоже сменил главного тренера. Вместо Даниэля Фарке был назначен недавно уволенный из «Астон Виллы» Дин Смит.

Любопытно, что это случилось сразу после гостевой победы «Норвича» над «Брентфордом». По всей видимости, решение было принято еще до игры.

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И вряд ли о нем сейчас жалеют. При Смите «Норвич» одержал победу над «Саутгемптоном» и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном».

«Норвич» пропустил 16 мячей в шести гостевых матчах. Правда, 12 из 16 мячей ему забили «Манчестер Сити» (0:5) и «Челси» (0:7).

Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Норвича» — за 4.15.

«Ньюкасл» в сложнейшей психологической ситуации. Несмотря на то, что клуб совсем недавно перешел во владение инвестиционного фонда из Саудовской Аравии, есть опасение, что в следующем сезоне ему придется бороться за возвращение в АПЛ. Совсем скоро экватор, а у «Ньюкасла» до сих пор ни одной победы.

Встреча с «Норвичем» — идеальный шанс, чтобы наконец-то выиграть. А тем более на своем поле.

Ставка — победа «Ньюкасла» за 1.92.