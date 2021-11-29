В понедельник, 29 ноября, в рамках 18-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своем стадионе «Ипуруа» примет «Жирону». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Эйбар» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он идет на втором месте, однако много проигрывая первой строке, а конкуренты находятся совсем рядом.

За 17 проведенных встреч «оружейники» смогли добиться девяти викторий, пять матчей они завершили мировыми исходами и трижды были повержены, забили 24 гола, пропустили на пять меньше.

Последнее фиаско у коллектива состоялось еже в конце октября — в гостях от «Вальядолида» 0:2. После этого он дважды победил и два раза сыграл вничью. Одна из мировых пришлась на минувший тур на выезде с «Луго» — 2:2.

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На своей территории «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды терял очки только в двух случаях, раз проиграв и раз сыграв вничью, еще шесть матчей он выиграл.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была остановлена в шаге от повышения до Примеры. В данном же розыгрыше второй лиги она пока идет в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на два очка.

Каталонцы в этом первенстве по семь раз праздновали виктории и уходили с поля поверженными, а также три встречи свели вничью. Разница мячей составляет 20:19.

В отрезке последних семи матчей «жирондинцы» теряли очки только в двух случаях, раз проиграв при одной мировой. Остальные же пять поединков они выиграли, один из них в прошлом туре на выезде над второй командой «Реал Сосьедад» — 2:1.

На выезде «Жирона» потерпела четыре фиаско, раз сыграла вничью и трижды выиграла. Причем все эти победы состоялись в отрезке последних четырех выездных встреч.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Примеры дважды сильнее был «Эйбар» — 3:0 и 3:2.

Прогноз и ставка на «Эйбар» — «Жирона»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 2.12, победа «Жироны» — 3.66, ничья — 3.32.

Обе команды в последнем отрезке демонстрирует результативный футбол, зачастую превышая тотал в 2,5 мяча. В общем, и от этой игры также ожидаем верхового исхода.