«Спарта» Роттердам сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 14-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 14:15 мск «Спарта» Роттердам — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» Роттердам

«Спарта» Роттердам стартовала ужасно. К слову, и сейчас роттердамцы находятся на 16 месте турнирной таблицы.

В минувшем туре «Спарта» Роттердам уступила в родных стенах. «Твенте» был удачливее, и увез домой три очка (0:1).

Кстати, до того «Спарта» умудрилась на выезде разнести «Виллем II» (0:3). В общем, стабильности команде явно недостает.

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Главной проблемой «спартанцев» является крайне неубедительная игра в атаке. В 13 матчах забито только 11 мячей.

«Аякс»

Амстердамцы смотрятся круче всех в Эредивизии. 42 забитых мяча при лишь двух пропущенных — блестящий показатель!

Правда, «Аякс» имеет 30 очков в активе, как и ПСВ. Более того, потенциально лидером вскоре может стать «Фейеноорд», у которого на два пункта меньше, но есть матч в запасе.

Минувший тур команда может записать себе в актив. На выезде «аяксиды» просто-таки смыли с газона «Валвейк» (0:5).

Блещет «Аякс» и в Лиге чемпионов, где набрал максимум очков, и уже обеспечил себе 1 место в группе. Плюс стабильно радует голами Себастьен Алле.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.17, на ничью за 8.10, а на «Спарту» Роттердам — за 15.00.

«Спарта» крайне неубедительно выглядит в атаке.

Гости сейчас демонстрируют отличные результаты , и наверняка уверенно возьмут три очка.

«Аякс» смотрится великолепно, и наверняка добудет уверенную викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -2.5 с коэффициентом 2.18.