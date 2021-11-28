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    «Аякс» деклассирует «спартанцев»?

    «Спарта» Роттердам — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Эредивизия, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Роттердам — «Аякс»
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    Себастьен Алле
    «Спарта» Роттердам сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 14-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 14:15 мск «Спарта» Роттердам — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 28 Ноября 2021 года
    Спарта Роттердам
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Спарта Роттердам 14:15 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    Коэффициенты на матч Спарта Роттердам — Аякс

  • 1
  • 16.00
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 1.16
  • Ставка!
    •

    «Спарта» Роттердам

    «Спарта» Роттердам стартовала ужасно. К слову, и сейчас роттердамцы находятся на 16 месте турнирной таблицы.

    В минувшем туре «Спарта» Роттердам уступила в родных стенах. «Твенте» был удачливее, и увез домой три очка (0:1).

    Кстати, до того «Спарта» умудрилась на выезде разнести «Виллем II» (0:3). В общем, стабильности команде явно недостает.

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    Главной проблемой «спартанцев» является крайне неубедительная игра в атаке. В 13 матчах забито только 11 мячей.

    «Аякс»

    Амстердамцы смотрятся круче всех в Эредивизии. 42 забитых мяча при лишь двух пропущенных — блестящий показатель!

    Правда, «Аякс» имеет 30 очков в активе, как и ПСВ. Более того, потенциально лидером вскоре может стать «Фейеноорд», у которого на два пункта меньше, но есть матч в запасе.

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    • Минувший тур команда может записать себе в актив. На выезде «аяксиды» просто-таки смыли с газона «Валвейк» (0:5).

    Блещет «Аякс» и в Лиге чемпионов, где набрал максимум очков, и уже обеспечил себе 1 место в группе. Плюс стабильно радует голами Себастьен Алле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.17, на ничью за 8.10, а на «Спарту» Роттердам — за 15.00.

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    «Спарта» крайне неубедительно выглядит в атаке.

    Гости сейчас демонстрируют отличные результаты, и наверняка уверенно возьмут три очка.

    «Аякс» смотрится великолепно, и наверняка добудет уверенную викторию. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -2.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Спарта» Роттердам — «Аякс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Аякс» деклассирует «спартанцев»?
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