«Ислочь» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 30-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:00 мск. «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

«Ислочь» может спокойно доигрывать этот поединок. Стыковые матчи команде не грозят, да и подъем возможен разве что минимальный.

Позиция команды могла бы быть более высокой, чем нынешнее 9 место. Концовку чемпионата «Ислочь» банально провалила.

Четыре поражения подряд — крайне противная серия. Причем последний раз «Ислочь» побеждала более месяца назад.

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Против «Энергетика-БГУ» команда играет на равных. Из пяти последних поединков были зафиксированы три ничьи и по одной победе оппонентов.

«Энергетик-БГУ»

Этот клуб еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Более того, именно «энергетики» пока находятся на стыковой 14 позиции.

В активе у «Энергетика-БГУ» 30 очков, и, конечно, в этой встрече нужна только победа. Правда, с атакой не ладится — всего 31 гол.

В минувшем своем матче «Энергетик-БГУ» проиграл конкуренту в борьбе за выживание. Дома «Энергетик-БГУ» уступил «Славии» (2:3).

Более того, «студенты» не выигрывают уже более двух месяцев. Последняя победа датирована еще серединой сентября, когда на выезде минимально было обыграно «Торпедо-БелАЗ».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Энергетик-БГУ» — за 3.55.

Хозяева мотивированы прервать четырехматчевую пораженческую серию .

«Энергетик-БГУ» борется за выживание, и будет активно атаковать.

У каждой команды есть своя мотивация, так что атакующий футбол обеспечен. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.15.