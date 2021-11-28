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    «Ислочь» и «Энергетик-БГУ» обеспечат голепад?

    «Ислочь» — «Энергетик-БГУ». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»
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    «Энергетик-БГУ»
    «Ислочь» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 30-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:00 мск. «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ислочь»

    «Ислочь» может спокойно доигрывать этот поединок. Стыковые матчи команде не грозят, да и подъем возможен разве что минимальный.

    Позиция команды могла бы быть более высокой, чем нынешнее 9 место. Концовку чемпионата «Ислочь» банально провалила.

    Четыре поражения подряд — крайне противная серия. Причем последний раз «Ислочь» побеждала более месяца назад.

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    Против «Энергетика-БГУ» команда играет на равных. Из пяти последних поединков были зафиксированы три ничьи и по одной победе оппонентов.

    «Энергетик-БГУ»

    Этот клуб еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Более того, именно «энергетики» пока находятся на стыковой 14 позиции.

    В активе у «Энергетика-БГУ» 30 очков, и, конечно, в этой встрече нужна только победа. Правда, с атакой не ладится — всего 31 гол.

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    • В минувшем своем матче «Энергетик-БГУ» проиграл конкуренту в борьбе за выживание. Дома «Энергетик-БГУ» уступил «Славии» (2:3).

    Более того, «студенты» не выигрывают уже более двух месяцев. Последняя победа датирована еще серединой сентября, когда на выезде минимально было обыграно «Торпедо-БелАЗ».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Энергетик-БГУ» — за 3.55.

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    Хозяева мотивированы прервать четырехматчевую пораженческую серию.

    «Энергетик-БГУ» борется за выживание, и будет активно атаковать.

    У каждой команды есть своя мотивация, так что атакующий футбол обеспечен. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.15.

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    «Ислочь» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Ислочь» и «Энергетик-БГУ» обеспечат голепад?
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