«Ислочь»
«Ислочь» может спокойно доигрывать этот поединок. Стыковые матчи команде не грозят, да и подъем возможен разве что минимальный.
Позиция команды могла бы быть более высокой, чем нынешнее 9 место. Концовку чемпионата «Ислочь» банально провалила.
Четыре поражения подряд — крайне противная серия. Причем последний раз «Ислочь» побеждала более месяца назад.
Против «Энергетика-БГУ» команда играет на равных. Из пяти последних поединков были зафиксированы три ничьи и по одной победе оппонентов.
«Энергетик-БГУ»
Этот клуб еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Более того, именно «энергетики» пока находятся на стыковой 14 позиции.
В активе у «Энергетика-БГУ» 30 очков, и, конечно, в этой встрече нужна только победа. Правда, с атакой не ладится — всего 31 гол.
В минувшем своем матче «Энергетик-БГУ» проиграл конкуренту в борьбе за выживание. Дома «Энергетик-БГУ» уступил «Славии» (2:3).
Более того, «студенты» не выигрывают уже более двух месяцев. Последняя победа датирована еще серединой сентября, когда на выезде минимально было обыграно «Торпедо-БелАЗ».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Энергетик-БГУ» — за 3.55.
Хозяева
«Энергетик-БГУ» борется за выживание, и будет активно атаковать.
У каждой команды есть своя мотивация, так что атакующий футбол обеспечен. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 2.15.