«Торпедо»
Торпедовцы впали в ничейное пике. Три мировых подряд, расписанные командой Александра Бородюка, отбросили команду на 3 место.
Причем «Торпедо» теряет очки фактически на ровном месте. Например, кто мешал москвичам обыгрывать «Текстильщик» и «Олип-Долгопрудный»?!
Минувший тур вновь обернулся форменным разочарованием. В домашней встрече со «СКА-Хабаровск» торпедовцы вновь добились лишь ничьей (0:0).
С астраханцами команда играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «Торпедо» выиграло трижды при одном поражении.
«Волгарь»
Астраханцы, хоть и занимают 18 место, явно идут на подъем. Андраник Бабаян, в целом, справляется с ситуацией, да и отставание в два очка от 16 места выглядит небольшим.
Что говорить, если «Волгарь» имеет действующую серию из пяти матчей без поражений?! В общем, команда Бабаяна идет на поправку.
Минувший тур «Волгарь» вряд ли может записать себе в актив. Дома астраханцы не сумели обыграть «Краснодар-2» (0:0).
Да и перед выездом в столицу в стане гостей все спокойно. «Волгарь» не так давно уже успел огорчить крепкие «Акрон» и «Нефтехимик».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.45, на ничью за 4.20, а на «Волгарь» — за 6.90.
«Торпедо» угодило в кризис, из которого вряд ли удастся выйти быстро.
Гости
Симпатичная команда Бабаяна имеет все шансы отобрать очки у нестабильных москвичей. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» или ничья с коэффициентом 2.65.