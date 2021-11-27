ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Лацио»Заслуженный разгром. «Локомотив» досрочно попрощался с Лигой Европы «Барселона» рискует на выйти в плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов: осталось пять путевок «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи»
  • 22:40
    • «Локомотив» крупно проиграл «Лацио» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ
  • 00:55
    • «Айнтрахт» и «Олимпиакос» вышли в плей-офф Лиги Европы
  • 00:54
    • Головин помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
  • 00:52
    • Дубль Шерки принес «Лиону» победу над «Брондбю»
  • 23:34
    • ЦСКА выиграл у «Баварии» в Евролиге
  • 23:19
    • СКА одолел «Ак Барс» в овертайме
  • 22:52
    • «Тоттенхэм» неожиданно проиграл аутсайдеру группы G в Лиге конференций
    Все новости спорта

    «Торпедо» вновь потеряет очки?

    «Торпедо» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, ФНЛ, 27 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Волгарь Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Волгарь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бородюк
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Торпедо» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2021 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 14:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч Торпедо — Волгарь
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Торпедовцы впали в ничейное пике. Три мировых подряд, расписанные командой Александра Бородюка, отбросили команду на 3 место.

    Причем «Торпедо» теряет очки фактически на ровном месте. Например, кто мешал москвичам обыгрывать «Текстильщик» и «Олип-Долгопрудный»?!

    Минувший тур вновь обернулся форменным разочарованием. В домашней встрече со «СКА-Хабаровск» торпедовцы вновь добились лишь ничьей (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    С астраханцами команда играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «Торпедо» выиграло трижды при одном поражении.

    «Волгарь»

    Астраханцы, хоть и занимают 18 место, явно идут на подъем. Андраник Бабаян, в целом, справляется с ситуацией, да и отставание в два очка от 16 места выглядит небольшим.

    Что говорить, если «Волгарь» имеет действующую серию из пяти матчей без поражений?! В общем, команда Бабаяна идет на поправку.

  • Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ»
  • Кто мог бы возглавить «Манчестер Юнайтед»?
  • 24/11/2021

    • Минувший тур «Волгарь» вряд ли может записать себе в актив. Дома астраханцы не сумели обыграть «Краснодар-2» (0:0).

    Да и перед выездом в столицу в стане гостей все спокойно. «Волгарь» не так давно уже успел огорчить крепкие «Акрон» и «Нефтехимик».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.45, на ничью за 4.20, а на «Волгарь» — за 6.90.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Торпедо» угодило в кризис, из которого вряд ли удастся выйти быстро.

    Гости имеют серию из пяти матчей без поражений.

    Симпатичная команда Бабаяна имеет все шансы отобрать очки у нестабильных москвичей. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» или ничья с коэффициентом 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Сантос — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сибирь— Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Штутгарт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кальяри — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ланс — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мирандес — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Миннесота — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Торпедо» вновь потеряет очки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры