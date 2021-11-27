«Торпедо» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Торпедо» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы впали в ничейное пике. Три мировых подряд, расписанные командой Александра Бородюка, отбросили команду на 3 место.

Причем «Торпедо» теряет очки фактически на ровном месте. Например, кто мешал москвичам обыгрывать «Текстильщик» и «Олип-Долгопрудный»?!

Минувший тур вновь обернулся форменным разочарованием. В домашней встрече со «СКА-Хабаровск» торпедовцы вновь добились лишь ничьей (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

С астраханцами команда играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «Торпедо» выиграло трижды при одном поражении.

«Волгарь»

Астраханцы, хоть и занимают 18 место, явно идут на подъем. Андраник Бабаян, в целом, справляется с ситуацией, да и отставание в два очка от 16 места выглядит небольшим.

Что говорить, если «Волгарь» имеет действующую серию из пяти матчей без поражений?! В общем, команда Бабаяна идет на поправку.

Минувший тур «Волгарь» вряд ли может записать себе в актив. Дома астраханцы не сумели обыграть «Краснодар-2» (0:0).

Да и перед выездом в столицу в стане гостей все спокойно. «Волгарь» не так давно уже успел огорчить крепкие «Акрон» и «Нефтехимик».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.45, на ничью за 4.20, а на «Волгарь» — за 6.90.

«Торпедо» угодило в кризис, из которого вряд ли удастся выйти быстро.

Гости имеют серию из пяти матчей без поражений .

Симпатичная команда Бабаяна имеет все шансы отобрать очки у нестабильных москвичей. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» или ничья с коэффициентом 2.65.