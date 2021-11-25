«Рапид» В сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Рапид» В — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рапид» В

Венцы нынешний турнир проваливают. Впрочем, последнее место с 3 очками еще можно обратить во второе!

И вполне очевидно, что в этом туре «Рапид» В имеет шанс существенно поправить свое положение. Да и отдать долг за поражение в Лондоне (2:0) не помешало бы.

В последнем матче своего чемпионата «Рапид» В добыл важнейшую победу. Дома был минимально обыгран «Альтах» (1:0).

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К слову, «Рапид» еще не обеспечил себе даже выход в первую шестерку чемпионата Австрии. В общем, нужно везде поднатужиться!

«Вест Хэм»

В Лиге Европы «молотобойцы» уже почти решили вопрос о победителе группы H. Отрыв от загребского «Динамо» составляет 4 очка за два тура до финиша.

В своем чемпионате «Вест Хэм» последний свой матч провел неудачно. Поражение от одного из середняков АПЛ «Вулверхэмптона» (1:0) вышло крайне досадным.

Более того, лондонцы откатились 4 место. Быть может, слишком много сил команда Дэвида Мойеса оставила в победной встрече с «Ливерпулем» (3:2)?!

В кадровом плане у англичан все относительно стабильно. Травмирован только защитник Ангело Огбонна.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.63, на ничью за 4.38, а на «Рапид» В — за 5.40.

Австрийцам необходимо как можно активнее идти в атаку.

«Вест Хэм» наверняка постарается досрочно решить вопрос о победителе группы .

Лондонцы не станут откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.14.