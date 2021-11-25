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    «Вест Хэм» сразу возьмется за дело?

    «Рапид» В — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Лига Европы, 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» В — «Вест Хэм»
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    Курт Зума
    «Рапид» В сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Рапид» В — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рапид» В

    Венцы нынешний турнир проваливают. Впрочем, последнее место с 3 очками еще можно обратить во второе!

    И вполне очевидно, что в этом туре «Рапид» В имеет шанс существенно поправить свое положение. Да и отдать долг за поражение в Лондоне (2:0) не помешало бы.

    В последнем матче своего чемпионата «Рапид» В добыл важнейшую победу. Дома был минимально обыгран «Альтах» (1:0).

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    К слову, «Рапид» еще не обеспечил себе даже выход в первую шестерку чемпионата Австрии. В общем, нужно везде поднатужиться!

    «Вест Хэм»

    В Лиге Европы «молотобойцы» уже почти решили вопрос о победителе группы H. Отрыв от загребского «Динамо» составляет 4 очка за два тура до финиша.

    В своем чемпионате «Вест Хэм» последний свой матч провел неудачно. Поражение от одного из середняков АПЛ «Вулверхэмптона» (1:0) вышло крайне досадным.

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    • Более того, лондонцы откатились 4 место. Быть может, слишком много сил команда Дэвида Мойеса оставила в победной встрече с «Ливерпулем» (3:2)?!

    В кадровом плане у англичан все относительно стабильно. Травмирован только защитник Ангело Огбонна.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.63, на ничью за 4.38, а на «Рапид» В — за 5.40.

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    Австрийцам необходимо как можно активнее идти в атаку.

    «Вест Хэм» наверняка постарается досрочно решить вопрос о победителе группы.

    Лондонцы не станут откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.14.

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    «Рапид» В — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» сразу возьмется за дело?
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