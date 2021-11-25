«Рапид» В
Венцы нынешний турнир проваливают. Впрочем, последнее место с 3 очками еще можно обратить во второе!
И вполне очевидно, что в этом туре «Рапид» В имеет шанс существенно поправить свое положение. Да и отдать долг за поражение в Лондоне (2:0) не помешало бы.
В последнем матче своего чемпионата «Рапид» В добыл важнейшую победу. Дома был минимально обыгран «Альтах» (1:0).
К слову, «Рапид» еще не обеспечил себе даже выход в первую шестерку чемпионата Австрии. В общем, нужно везде поднатужиться!
«Вест Хэм»
В Лиге Европы «молотобойцы» уже почти решили вопрос о победителе группы H. Отрыв от загребского «Динамо» составляет 4 очка за два тура до финиша.
В своем чемпионате «Вест Хэм» последний свой матч провел неудачно. Поражение от одного из середняков АПЛ «Вулверхэмптона» (1:0) вышло крайне досадным.
Более того, лондонцы откатились 4 место. Быть может, слишком много сил команда Дэвида Мойеса оставила в победной встрече с «Ливерпулем» (3:2)?!
В кадровом плане у англичан все относительно стабильно. Травмирован только защитник Ангело Огбонна.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.63, на ничью за 4.38, а на «Рапид» В — за 5.40.
Австрийцам необходимо как можно активнее идти в атаку.
«Вест Хэм» наверняка
Лондонцы не станут откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» в 1 тайме с коэффициентом 2.14.