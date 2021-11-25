В четверг, 25 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги конференций «Линкольн Ред Импс» на своем поле сыграет против датского «Копенгагена». Игра начнется в 20:45 по мск. «Линкольн Ред Импс» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Линкольн Ред Импс»

«Линкольн Ред Импс», как чемпион Гибралтара, стартовал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался и через Лигу Европы попал в данный еврокубок.

Правда, выступление на групповом этапе Лиги конференций совсем не удаются «красных чертям». За четыре проведенных встречи они не набрали ни одного очка и уже не имеют шансов подняться с последнего места.

Начали гибралтарцы с домашнего фиаско от греческого ПАОКа со счетом 0:2, после чего уступили на выезде предстоящему противнику 1:3, забив свой гол с единственного удара в створ.

Все прогнозы на Лигу конференций

В последующих двух поединках «Линкольн» дважды был бит братиславским «Слованом», уступив 0:2 на выезде и 1:4 на своей территории.

«Копенгаген»

«Копенгаген», как вторая команда Дании прошлого сезона, свой еврокубковый сразу же начал с Лиги конференций, где до группового этапа прошел три раунда отбора.

В первом туре основной стадии третьего по значимости евротурнира «львы» переиграли в гостях братиславский «Слован» со счетом 3:1, в следующей игре они с таким же результатом одолели дома предстоящего противника.

После этого «Коппенгаген» обменялся гостевыми победами с греческим ПАОКом, оба поединка завершив с одинаковым счетом по 2:1.

С девятью зачетными пунктами датский коллектив расположился на первой позиции в своем квартете, оторвавшись от своих преследователей на два пункта.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Копенгагена» предлагают — 1.20.

На викторию «Линкольна» дают — 14.00, ничья оценена — в 6.60.

«Копенгаген» не должен испытать трудностей с гибралтарцами, даже на их поле. В общем, ставим на гостей с форой -2.