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    «Линкольн Ред Импс» — «Копенгаген». Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу конференций 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Линкольн Ред Импс» — «Копенгаген»
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    «Копенгаген»
    В четверг, 25 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги конференций «Линкольн Ред Импс» на своем поле сыграет против датского «Копенгагена». Игра начнется в 20:45 по мск. «Линкольн Ред Импс» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 25 Ноября 2021 года
    Линкольн
  • Лига конференций. Группа F
    •  Линкольн 20:45 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    Коэффициенты на матч Линкольн — Копенгаген
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  • 1.20
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    «Линкольн Ред Импс»

    «Линкольн Ред Импс», как чемпион Гибралтара, стартовал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался и через Лигу Европы попал в данный еврокубок.

    Правда, выступление на групповом этапе Лиги конференций совсем не удаются «красных чертям». За четыре проведенных встречи они не набрали ни одного очка и уже не имеют шансов подняться с последнего места.

    Начали гибралтарцы с домашнего фиаско от греческого ПАОКа со счетом 0:2, после чего уступили на выезде предстоящему противнику 1:3, забив свой гол с единственного удара в створ.

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    В последующих двух поединках «Линкольн» дважды был бит братиславским «Слованом», уступив 0:2 на выезде и 1:4 на своей территории.

    «Копенгаген»

    «Копенгаген», как вторая команда Дании прошлого сезона, свой еврокубковый сразу же начал с Лиги конференций, где до группового этапа прошел три раунда отбора.

    В первом туре основной стадии третьего по значимости евротурнира «львы» переиграли в гостях братиславский «Слован» со счетом 3:1, в следующей игре они с таким же результатом одолели дома предстоящего противника.

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    • После этого «Коппенгаген» обменялся гостевыми победами с греческим ПАОКом, оба поединка завершив с одинаковым счетом по 2:1.

    С девятью зачетными пунктами датский коллектив расположился на первой позиции в своем квартете, оторвавшись от своих преследователей на два пункта.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Копенгагена» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Линкольна» дают — 14.00, ничья оценена — в 6.60.

    «Копенгаген» не должен испытать трудностей с гибралтарцами, даже на их поле. В общем, ставим на гостей с форой -2.

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    «Линкольн Ред Импс» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Датчане победят без трудностей
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