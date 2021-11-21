ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок Артем ДзюбаДзюба испортил Кержакову впечатления от возвращения в Санкт-Петербург. «Зенит» выиграл первый круг РПЛ Артем Дзюба и Александр ЕрохинРПЛ. «Зенит» разгромил «Нижний Новгород», «Сочи» примет «Рубин»
  • 20:59
    • Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»
  • 00:54
    • «Монако» ушел от поражения в матче с «Лиллем»
  • 00:32
    • Гол Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с «Аугсбургом»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Ланс» выиграть на поле «Бреста»?

    «Брест» — «Ланс». Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат Франции 21 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Брест Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Брест» — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В 13-ти матчах «Ланс» забил 25 мячей
    «Брест» сыграет на своем поле против «Ланса» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 15:00 мск. «Брест» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брест»

    «Брест» набрал 12 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 13-ти сыгранных матчей.

    Свою первую победу в этом сезоне «Брест» одержал только в конце октября, когда выиграл на своем поле у «Монако» (2:0).

    Но зато сразу после этого была еще одна победа — гостевая над «Лорьяном» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Беспроигрышная серия «Бреста» составляет уже четыре матча. Также стоит отметить, что «Брест» забивал хотя бы один гол в каждой домашней игре.

    «Ланс»

    «Ланс» тем временем находится на второй строчке, набрав в 13-ти матчах 24 очка. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет 10 очков.

    «Ланс» в шести предыдущих матах одержал четыре победы. На этот же были два поражения — оба в гостях.

    https://www.livesport.ru/games/2021/11/18/efootball_2022_preview/

    В начале ноября «Ланс» разгромил на своем поле «Труа» со счетом 4:0.

    В 13-ти матчах «Ланс» забил 25 мячей. Больше только у «Пари Сен-Жермен» (29).

    Прогноз и ставка

    На «Брест» в этом матче можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Ланса» — за 2.24.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Скорее всего, соперники обменяются забитыми мячами, но в чью пользу завершится встреча — сказать сложно.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гомель — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брест» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ланс» выиграть на поле «Бреста»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры