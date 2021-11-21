«Брест» сыграет на своем поле против «Ланса» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 15:00 мск. «Брест» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» набрал 12 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 13-ти сыгранных матчей.

Свою первую победу в этом сезоне «Брест» одержал только в конце октября, когда выиграл на своем поле у «Монако» (2:0).

Но зато сразу после этого была еще одна победа — гостевая над «Лорьяном» (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Беспроигрышная серия «Бреста» составляет уже четыре матча. Также стоит отметить, что «Брест» забивал хотя бы один гол в каждой домашней игре.

«Ланс»

«Ланс» тем временем находится на второй строчке, набрав в 13-ти матчах 24 очка. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет 10 очков.

«Ланс» в шести предыдущих матах одержал четыре победы. На этот же были два поражения — оба в гостях.

https://www.livesport.ru/games/2021/11/18/efootball_2022_preview/

В начале ноября «Ланс» разгромил на своем поле «Труа» со счетом 4:0.

В 13-ти матчах «Ланс» забил 25 мячей. Больше только у «Пари Сен-Жермен» (29).

Прогноз и ставка

На «Брест» в этом матче можно поставить за 3.24, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Ланса» — за 2.24.

Скорее всего, соперники обменяются забитыми мячами, но в чью пользу завершится встреча — сказать сложно.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.12.