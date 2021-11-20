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    Прервет ли «Монпелье» беспроигрышную серию «Ренна»?

    «Ренн» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Франции 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Монпелье»
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    «Ренн» идет на пятом месте Лиги 1
    «Ренн» сыграет на своем поле против «Монпелье» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ренн» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Ноября 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 23:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Ренн»

    «Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже 10 поединков. В восьми последних встречах «красно-черные» имеют семь положительных результатов.

    Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. Там же они победили «Муру» 2:1 и 1:0 и сейчас занимают первое место с своей группе.

    Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл шесть из восьми последних матчей. Команда справилась с «Клермоном» 6:0, «Метцом» 3:0, ПСЖ 2:0, «Страсбургом» 1:0 и «Лионом» 4:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Ничьи пришлись на матчи с «Бордо» (1:1) и «Труа» (2:2). Бретонцы в турнирной таблице занимают пятое место с отставанием от второго «Ланса» в два очка.

    «Монпелье»

    С 19 зачетными пунктами «Монпелье» на текущий момент расположился на шестой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая на три очка от зоны еврокубков.

    «Паладины» за 13 проведенных встреч выиграли пять раз, а также проиграв и сыграв вничью по четыре раза. Забить за это время смогли 21 мяч, а пропустили на два гола меньше.

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    • За последние восемь игр первенства у коллектив числится три победы. Еще в этот период он трижды расписывал мировые и два матча проиграв.

    В позапрошлом туре была виктория дома над «Нантом» со счетом 2:0. В прошлом — успех в гостевом поединке с «Ниццей» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Ренн» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Монпелье» беспроигрышную серию «Ренна»?
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