«Ренн»
«Ренн» набрал неплохую форму. Сейчас команда не проигрывает уже 10 поединков. В восьми последних встречах «красно-черные» имеют семь положительных результатов.
Победная серия хозяев началась с матча Лиги конференций, в котором они победили «Витесс» 2:1. Там же они победили «Муру» 2:1 и 1:0 и сейчас занимают первое место с своей группе.
Что касается чемпионата Франции, то здесь «Ренн» выиграл шесть из восьми последних матчей. Команда справилась с «Клермоном» 6:0, «Метцом» 3:0, ПСЖ 2:0, «Страсбургом» 1:0 и «Лионом» 4:1.
Ничьи пришлись на матчи с «Бордо» (1:1) и «Труа» (2:2). Бретонцы в турнирной таблице занимают пятое место с отставанием от второго «Ланса» в два очка.
«Монпелье»
С 19 зачетными пунктами «Монпелье» на текущий момент расположился на шестой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая на три очка от зоны еврокубков.
«Паладины» за 13 проведенных встреч выиграли пять раз, а также проиграв и сыграв вничью по четыре раза. Забить за это время смогли 21 мяч, а пропустили на два гола меньше.
За последние восемь игр первенства у коллектив числится три победы. Еще в этот период он трижды расписывал мировые и два матча проиграв.
В позапрошлом туре была виктория дома над «Нантом» со счетом 2:0. В прошлом — успех в гостевом поединке с «Ниццей» (1:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55.
Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.