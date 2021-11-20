«Львов» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 15-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 15:00 мск. «Львов» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Львов»

«Львов» в нынешнем сезоне борется за выживание. Олег Дулуб понимает, что нынешнее турнирное положение шатко, ведь отрыв от зоны прямого вылета составляет всего два очка.

Главный бич львовян — слабая атака. В 14 матчах команда сумела забить только 9 мячей. При этом в свои ворота пропущено 22 мяча.

В минувшем туре УПЛ «Львов» дома уступил «Десне» (0:2). Причем до того «львы» на выезде минимально одолели «Колос».

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Зари» львовянам откровенно не удаются. Например, в трех последних поединках побеждали только луганчане. Более того, «Львов» не забивает в ворота «Зари» уже на протяжении двух лет.

«Заря»

Луганчан считают пресловутой третьей силой в УПЛ, и ведь вполне обоснованно! Команда Виктора Скрипника сейчас как раз находится на 3 месте.

При этом атака «Зари» выглядит уж очень прилично. Шахаб Зейхеди, Александр Гладкий и Аллахьяр Сайядманеш показывает неплохую результативность.

Вот и в предыдущем поединке «Заря» добыла три очка. Луганчане не оставили никаких шансов «Вересу», поразив его ворота трижды (3:0).

После разгромного поражения от «Шахтера» (1:6) месячной давности, команда Скрипника только побеждает. И в Лиге конференций, и в Кубке Украины луганчане продолжают свой путь.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.50, на ничью за 4.60, а на «Львов» — за 5.90.

Нынешний «Львов» вряд ли сдержит атакующий порыв луганчан.

«Заря» шикарно выглядит в атаке , и наверняка уверенно одолеет хозяев.

Луганчане выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» -1.5 с коэффициентом 2.31.