«Львов»
«Львов» в нынешнем сезоне борется за выживание. Олег Дулуб понимает, что нынешнее турнирное положение шатко, ведь отрыв от зоны прямого вылета составляет всего два очка.
Главный бич львовян — слабая атака. В 14 матчах команда сумела забить только 9 мячей. При этом в свои ворота пропущено 22 мяча.
В минувшем туре УПЛ «Львов» дома уступил «Десне» (0:2). Причем до того «львы» на выезде минимально одолели «Колос».
Матчи против «Зари» львовянам откровенно не удаются. Например, в трех последних поединках побеждали только луганчане. Более того, «Львов» не забивает в ворота «Зари» уже на протяжении двух лет.
«Заря»
Луганчан считают пресловутой третьей силой в УПЛ, и ведь вполне обоснованно! Команда Виктора Скрипника сейчас как раз находится на 3 месте.
При этом атака «Зари» выглядит уж очень прилично. Шахаб Зейхеди, Александр Гладкий и Аллахьяр Сайядманеш показывает неплохую результативность.
Вот и в предыдущем поединке «Заря» добыла три очка. Луганчане не оставили никаких шансов «Вересу», поразив его ворота трижды (3:0).
После разгромного поражения от «Шахтера» (1:6) месячной давности, команда Скрипника только побеждает. И в Лиге конференций, и в Кубке Украины луганчане продолжают свой путь.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 1.50, на ничью за 4.60, а на «Львов» — за 5.90.
Нынешний «Львов» вряд ли сдержит атакующий порыв луганчан.
Луганчане выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Зари» -1.5 с коэффициентом 2.31.