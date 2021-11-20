Встреча 12-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Бохумом» состоится 20 ноября. Матч на «Бай Арене» в Леверкузене начнется в 17:30 мск. «Байер» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

Леверкузенский клуб продлил свою серию без побед в чемпионате до 4 игр (2 ничьи, 2 поражения).

В конце октября «Байер» вылетел из Кубка Германии, уступив дома «Карлсруэ» (1:2), а потом на своем поле проиграл «Вольфсбургу» (0:2) в матче Бундеслиги.

В домашнем матче Лиги Европы «аптекари» разгромили «Бетис» (4:0), а в последнем матче чемпионата Германии на выезде «Байер» ушел от поражения в матче с «Гертой» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

После 11 туров Бундеслиги «Байер» с 18 очками на 6-м месте. Разница мячей 24-17. Не сыграют Баккер, Шик, Фосу-Менса, Баумгартлингер. Под вопросом Вирц, Аларио, Арангис и Беллараби.

«Бохум»

Несмотря на удачное выступление в последних матчах, надо отметить, что «Бохум» в 6 проведенных выездных встречах этого сезона одержал всего 1 победу при 5 поражениях.

В конце октября подопечные Томаса Райса на своем поле обыграли «Айнтрахт» (2:0) в Бундеслиге и по пенальти прошли «Аугсбург» в домашнем матче Кубка Германии — 2:2 (5:4).

В последних матчах «несгибаемые» на выезде уступили менхенгладбахской «Боруссии» (1:2), а потом дома справились с «Хоффенхаймом» (2:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

После 11 туров «Бохум» с 13 очками на 12-м месте. Разница мячей 10-18. Не сыграют Хольтман и Цоллер, под вопросом Бокхорн, Блюм, Тесче, Леитш, Хартвинг.

Прогноз и ставка

На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Бохума» — 7.20.

Последний раз команды пересекались еще в сезоне 2009/10 — «Байер» тогда победил дома 2:1 и сыграл на выезде вничью 1:1.

Несмотря на то, что «Бохум» удачнее проводит последний отрезок, команда провально играет на выезде. Прогнозируем, что «Байер» не проиграет .