«Байер»
Леверкузенский клуб продлил свою серию без побед в чемпионате до 4 игр (2 ничьи, 2 поражения).
В конце октября «Байер» вылетел из Кубка Германии, уступив дома «Карлсруэ» (1:2), а потом на своем поле проиграл «Вольфсбургу» (0:2) в матче Бундеслиги.
В домашнем матче Лиги Европы «аптекари» разгромили «Бетис» (4:0), а в последнем матче чемпионата Германии на выезде «Байер» ушел от поражения в матче с «Гертой» (1:1).
После 11 туров Бундеслиги «Байер» с 18 очками на 6-м месте. Разница мячей 24-17.
«Бохум»
Несмотря на удачное выступление в последних матчах, надо отметить, что «Бохум» в 6 проведенных выездных встречах этого сезона одержал всего 1 победу при 5 поражениях.
В конце октября подопечные Томаса Райса на своем поле обыграли «Айнтрахт» (2:0) в Бундеслиге и по пенальти прошли «Аугсбург» в домашнем матче Кубка Германии — 2:2 (5:4).
В последних матчах «несгибаемые» на выезде уступили менхенгладбахской «Боруссии» (1:2), а потом дома справились с «Хоффенхаймом» (2:0).
Календарь и таблица Бундеслиги
После 11 туров «Бохум» с 13 очками на 12-м месте. Разница мячей 10-18.
Прогноз и ставка
На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Бохума» — 7.20.
Последний раз команды пересекались еще в сезоне 2009/10 — «Байер» тогда победил дома 2:1 и сыграл на выезде вничью 1:1.
Несмотря на то, что «Бохум» удачнее проводит последний отрезок, команда провально играет на выезде. Прогнозируем, что
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