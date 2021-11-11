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    Украинская молодежка добудет победу в Скопье?

    Северная Македония U21 — Украина U21. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 11 ноября 2021 года

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    Руслан Ротань
    Северная Македония U21 сыграет на своем поле с Украиной U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 15:00 мск. Северная Македония U21 — Украина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа H 11 Ноября 2021 года
    Северная Македония U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
    •  Северная Македония U21 15:00 Украина U21 Украина U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    Сборная Северной Македонии U21

    Молодые македонцы имеют шанс подобраться к дуэту лидеров. Правда, для этого нужно обязательно обыгрывать украинских сверстников.

    Более того, за трехматчевую историю противостояний с украинцами сборная Северной Македонии U21 выиграла дважды. Правда, с тех побед минуло уже более пяти лет.

    В своем последнем матче македонцы победили. На выезде команда Драгана Канатларовски взяла три очка во встрече с Арменией (1:2).

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    Правда, атака македонцев действует явно не лучшем образом. В четырех сыгранных матчах балканцы забили лишь трижды.

    Сборная Украины U21

    Команда Руслана Ротаня борется за первое место, но пока отстает от французов. Парадокс, но сборная Украины U21 имеет негативную разницу забитых и пропущенных мячей (4:6).

    С игрой у «желто-синих» не всегда ладится. Например, в последнем матче с фарерцами команда Ротаня победила лишь минимально, да и то благодаря автоголу соперника.

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  • 04/11/2021

    • Из лидеров команды стоит отметить «горняка» Михаила Мудрика. Выделяются также Георгий Судаков и Артем Бондаренко, способные сыграть нестандартно.

    С македонцами сборной Украины придется непросто. Нужно улучшать реализацию, да и в остальном команде есть над чем работать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Украину U21 за 1.87, на ничью за 3.75, а на Северную Македонию U21 — за 3.75.

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    Слабая атака македонцев вряд ли сможет продавить оборону украинцев.

    Гости смотрятся монолитнее, да и лидерам команды пора заявлять о себе во весь голос.

    Украинцы более креативны в атаке, плюс превосходят оппонента по именам. Наши прогноз и ставка — Фора Украины U21 -0.75 с коэффициентом 2.15.

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    Северная Македония U21 — Украина U21: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Украинская молодежка добудет победу в Скопье?
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