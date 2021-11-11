Северная Македония U21 сыграет на своем поле с Украиной U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 15:00 мск. Северная Македония U21 — Украина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Северной Македонии U21

Молодые македонцы имеют шанс подобраться к дуэту лидеров. Правда, для этого нужно обязательно обыгрывать украинских сверстников.

Более того, за трехматчевую историю противостояний с украинцами сборная Северной Македонии U21 выиграла дважды. Правда, с тех побед минуло уже более пяти лет.

В своем последнем матче македонцы победили. На выезде команда Драгана Канатларовски взяла три очка во встрече с Арменией (1:2).

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Правда, атака македонцев действует явно не лучшем образом. В четырех сыгранных матчах балканцы забили лишь трижды.

Сборная Украины U21

Команда Руслана Ротаня борется за первое место, но пока отстает от французов. Парадокс, но сборная Украины U21 имеет негативную разницу забитых и пропущенных мячей (4:6).

С игрой у «желто-синих» не всегда ладится. Например, в последнем матче с фарерцами команда Ротаня победила лишь минимально, да и то благодаря автоголу соперника.

Из лидеров команды стоит отметить «горняка» Михаила Мудрика. Выделяются также Георгий Судаков и Артем Бондаренко, способные сыграть нестандартно.

С македонцами сборной Украины придется непросто. Нужно улучшать реализацию, да и в остальном команде есть над чем работать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Украину U21 за 1.87, на ничью за 3.75, а на Северную Македонию U21 — за 3.75.

Слабая атака македонцев вряд ли сможет продавить оборону украинцев.

Гости смотрятся монолитнее , да и лидерам команды пора заявлять о себе во весь голос.

Украинцы более креативны в атаке, плюс превосходят оппонента по именам. Наши прогноз и ставка — Фора Украины U21 -0.75 с коэффициентом 2.15.