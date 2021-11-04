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    «Карабах» вновь оставит ни с чем «Кайрат»?

    «Кайрат» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига конференций, 4 ноября 2021 года

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    Гурбан Гурбанов
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:30 мск. «Кайрат» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат»

    «Кайрат» в трех стартовых поединках Лиги конференций набрал лишь один балл. Так что для воскрешения шансов в борьбе за второе место алмаатинцам нужно исключительно побеждать.

    В минувшем туре команда уступила «Карабаху» (2:1). В общем, Курбану Бердыеву нужно срочно что-то предпринимать.

    В последнем туре своего чемпионата «Кайрат» сыграл вничью с «Жетысу» (0:0). Алмаатинцы завершили чемпионат Казахстана на 3 месте.

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    Вагнеру Лаву и Артуру Шушеначеву нужно улучшать реализацию. Иначе еврокубковая осень для команды завершится очень скоро.

    «Карабах»

    Агдамцы на выходных улучшили свою диспозицию в чемпионате Азербайджана. Дома «Карабах» устроил показательную порку действующему чемпиону «Нефтчи» (4:0).

    При этом, и в Лиге конференций дела у команды Гурбана Гурбанова идут очень хорошо. 2 место и 7 очков в активе — неплохое подспорье перед решающими матчами.

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    • Лидерство в чемпионате и хорошие результаты в еврокубках наверняка придадут «Карабаху» сил и новой мотивации. Нет сомнений, что в Алматы команда сыграет на победу.

    В прекрасной форме находится атакующий хавбек Филип Озобич. Неплохо проявляет себя и Рамиль Шейдаев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Кайрат» — за 2.80.

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    Нынешний сезон для алмаатинцев складывается неудачно.

    «Карабах» наверняка сыграет активно в атаке, и сумеет добиться своего.

    Гости смотрятся мощнее, к тому же результативны в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» с коэффициентом 2.40.

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    «Кайрат» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» вновь оставит ни с чем «Кайрат»?
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