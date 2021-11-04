«Кайрат»
«Кайрат» в трех стартовых поединках Лиги конференций набрал лишь один балл. Так что для воскрешения шансов в борьбе за второе место алмаатинцам нужно исключительно побеждать.
В минувшем туре команда уступила «Карабаху» (2:1). В общем, Курбану Бердыеву нужно срочно что-то предпринимать.
В последнем туре своего чемпионата «Кайрат» сыграл вничью с «Жетысу» (0:0). Алмаатинцы завершили чемпионат Казахстана на 3 месте.
Все прогнозы на Лигу конференций
Вагнеру Лаву и Артуру Шушеначеву нужно улучшать реализацию. Иначе еврокубковая осень для команды завершится очень скоро.
«Карабах»
Агдамцы на выходных улучшили свою диспозицию в чемпионате Азербайджана. Дома «Карабах» устроил показательную порку действующему чемпиону «Нефтчи» (4:0).
При этом, и в Лиге конференций дела у команды Гурбана Гурбанова идут очень хорошо. 2 место и 7 очков в активе — неплохое подспорье перед решающими матчами.
Лидерство в чемпионате и хорошие результаты в еврокубках наверняка придадут «Карабаху» сил и новой мотивации. Нет сомнений, что в Алматы команда сыграет на победу.
В прекрасной форме находится атакующий хавбек Филип Озобич. Неплохо проявляет себя и Рамиль Шейдаев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Кайрат» — за 2.80.
Нынешний сезон для алмаатинцев складывается неудачно.
Гости смотрятся мощнее, к тому же результативны в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» с коэффициентом 2.40.