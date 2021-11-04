«Кайрат» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:30 мск. «Кайрат» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

«Кайрат» в трех стартовых поединках Лиги конференций набрал лишь один балл. Так что для воскрешения шансов в борьбе за второе место алмаатинцам нужно исключительно побеждать.

В минувшем туре команда уступила «Карабаху» (2:1). В общем, Курбану Бердыеву нужно срочно что-то предпринимать.

В последнем туре своего чемпионата «Кайрат» сыграл вничью с «Жетысу» (0:0). Алмаатинцы завершили чемпионат Казахстана на 3 месте.

Все прогнозы на Лигу конференций

Вагнеру Лаву и Артуру Шушеначеву нужно улучшать реализацию. Иначе еврокубковая осень для команды завершится очень скоро.

«Карабах»

Агдамцы на выходных улучшили свою диспозицию в чемпионате Азербайджана. Дома «Карабах» устроил показательную порку действующему чемпиону «Нефтчи» (4:0).

При этом, и в Лиге конференций дела у команды Гурбана Гурбанова идут очень хорошо. 2 место и 7 очков в активе — неплохое подспорье перед решающими матчами.

Лидерство в чемпионате и хорошие результаты в еврокубках наверняка придадут «Карабаху» сил и новой мотивации. Нет сомнений, что в Алматы команда сыграет на победу.

В прекрасной форме находится атакующий хавбек Филип Озобич. Неплохо проявляет себя и Рамиль Шейдаев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Кайрат» — за 2.80.

Нынешний сезон для алмаатинцев складывается неудачно.

«Карабах» наверняка сыграет активно в атаке , и сумеет добиться своего.

Гости смотрятся мощнее, к тому же результативны в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» с коэффициентом 2.40.