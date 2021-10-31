«Норвич» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 октября в Норвиче, начало — в 17:00 мск. «Норвич» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» находится на последнем месте. Хозяева предстоящего поединка набрали пока лишь два очка.

Команда Даниэля Фарке еще ни разу не выигрывала в текущем сезоне АПЛ, хотя до прошлого тура определенный прогресс наблюдался.

Два матча перед последней игрой с участием «Канареек» завершились вничью — 0:0 сначала с «Бернли», а потом с «Брайтоном».

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Тем не менее, в прошлом туре коллектив потерпел разгромное поражение от «Челси» на выезде, пропустив семь мячей и не забив ни одного.

«Лидс»

«Лидс» сейчас нестабилен. В октябре у команды была лишь одна победа над «Уотфордом» в АПЛ (1:0). Помимо этого «Павлины» проиграли «Саутгемптону» (0:1) и сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1).

В этом же розыгрыше АПЛ йоркширцы по истечении девяти игровых дней идут на 20-й позиции, выиграв один поединок, четырежды сыграв вничью и четыре раза уступив.

В последнем матче подопечные Марсело Бьелсы вылетели из Кубка английской Лиги, уступив на выезде «Арсеналу» (0:2).

В пяти пяти последних поединках во всех турнирах «Лидс» потерпел три поражения.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,50, равно как и ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.