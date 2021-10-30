«Астана»
«Астана» еще надеется выиграть золотые медали. Правда, для этого своей победы может не хватить: расчет на доблесть «Акжайыка»!
За тур до финиша чемпионата Казахстана столичный клуб отстает от «Тобола» на два очка. В общем, на «Акжайык» надейся, а сам не плошай.
В минувшем туре «Астана» проиграла, что может стоить ей титула. Неудача в матче с «Кайратом» (1:0) стоит слишком дорого.
Единственная очная встреча с «Тураном» завершилась ничейным исходом (2:2). И теперь «Астана» обязана исключительно побеждать.
«Туран»
Эта команда сохранила прописку в элите. Да, до последних туров «Туран» мог вылететь, но в итоге опередил пару неудачников лиги «Кайсар» и «Жетысу».
В минувшем туре «Туран» уже не был мотивирован. По этой причине домашний поединок с «Актобе» был проигран (1:2).
Команда многовато пропускает в свои ворота (39 мячей). Да и выше нынешнего 12 места уже не подняться — откуда же взяться мотивации?!
Играть со столь мотивированным соперником — еще та задача. Да и вообще, «Туран» слишком уступает в классе «Астане».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.07, на ничью за 9.80, а на «Туран» — за 29.00.
«Туран» уже потерял мотивацию на последний тур чемпионата.
Хозяева борются за чемпионский титул, и наверняка будут сверхактивны в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -2.75 с коэффициентом 2.14.