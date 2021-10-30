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    «Астана» напоследок учинит разгром «Турану»?

    «Астана» — «Туран». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Казахстана, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Туран»
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    Марин Томасов
    «Астана» сыграет на своем поле с «Тураном» в рамках 26-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 30 октября, начало — в 13:00 мск. «Астана» — «Туран»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астана»

    «Астана» еще надеется выиграть золотые медали. Правда, для этого своей победы может не хватить: расчет на доблесть «Акжайыка»!

    За тур до финиша чемпионата Казахстана столичный клуб отстает от «Тобола» на два очка. В общем, на «Акжайык» надейся, а сам не плошай.

    В минувшем туре «Астана» проиграла, что может стоить ей титула. Неудача в матче с «Кайратом» (1:0) стоит слишком дорого.

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    Единственная очная встреча с «Тураном» завершилась ничейным исходом (2:2). И теперь «Астана» обязана исключительно побеждать.

    «Туран»

    Эта команда сохранила прописку в элите. Да, до последних туров «Туран» мог вылететь, но в итоге опередил пару неудачников лиги «Кайсар» и «Жетысу».

    В минувшем туре «Туран» уже не был мотивирован. По этой причине домашний поединок с «Актобе» был проигран (1:2).

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    • Команда многовато пропускает в свои ворота (39 мячей). Да и выше нынешнего 12 места уже не подняться — откуда же взяться мотивации?!

    Играть со столь мотивированным соперником — еще та задача. Да и вообще, «Туран» слишком уступает в классе «Астане».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.07, на ничью за 9.80, а на «Туран» — за 29.00.

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    Хозяева не имеют право на ошибку, и явно поднатореют в атаке.

    «Туран» уже потерял мотивацию на последний тур чемпионата.

    Хозяева борются за чемпионский титул, и наверняка будут сверхактивны в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Астаны» -2.75 с коэффициентом 2.14.

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    «Астана» — «Туран»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Астана» напоследок учинит разгром «Турану»?
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