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    Сможет ли «Ман Сити» пройти «Вест Хэм» в Кубке лиги?

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.09) и ставки на Кубок английской лиги 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
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    «Ман Сити» забил 11 мячей в трех предыдущих матчах на выезде
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в рамках четвертого раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 27 октября в Лондоне, начало — в 21:45 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Октября 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 21:45 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» стартовал в Кубке лиги с победы над «Манчестер Юнайтед». Месяц назад «молотобойцы» выиграли на «Олд Траффорд» благодаря голу Мануэля Лансини.

    И сразу после этого команда Дэвида Мойеса выдала мощнейший отрезок, одержав в шести матчах пять побед. Исключением стала только домашняя встреча с «Брентфордом» (1:2).

    На прошлой неделе «Вест Хэм» сначала выиграл в Лиге Европы у бельгийского «Генка» (3:0), а потом разобрался с «Тоттенхэмом» (1:0).

    «Вест Хэм» ранее в этом сезоне не смог забить только в одном матче. При этом команда Мойеса забивала хотя бы один мяч в каждой домашней встрече.

    «Манчестер Сити»

    У «Манчестер Сити» в предыдущем раунде Кубка лиги был не такой сложный соперник, как у «Вест Хэм». «Горожане» разбили на своем поле скромный «Уикомб Уондерерс» (6:1).

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  • 24/10/2021

    • В минувшую субботу «Ман Сити» выиграла в гостях у «Брайтона» со счетом 4:1. При этом интересно, что первые три гола команда Хосепа Гвардиолы забила уже к 30-й минута. Матч получился не таким сложным, как ожидалось.

    Еще в одной игре на прошлой неделе «Манчестер Сити» разгромил в Лиге чемпионов бельгийский «Брюгге» (5:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Ман Сити» забил 11 мячей в трех предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 7.70, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Манчестер Сити» — за 1.51.

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    В прошлом сезоне у «Ман Сити» было два сложнейших матча против «Вест Хэма». Игра в Лондоне завершилась вничью 1:1, а в Манчестере победили хозяева со счетом 2:1.

    И с тех пор «Вест Хэм» точно не стал играть хуже. Поэтому вполне вероятно, что «Сити» снова как минимум пропустит.

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    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.09.

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ман Сити» пройти «Вест Хэм» в Кубке лиги?
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