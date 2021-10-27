«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в рамках четвертого раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 27 октября в Лондоне, начало — в 21:45 мск. «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» стартовал в Кубке лиги с победы над «Манчестер Юнайтед». Месяц назад «молотобойцы» выиграли на «Олд Траффорд» благодаря голу Мануэля Лансини.

И сразу после этого команда Дэвида Мойеса выдала мощнейший отрезок, одержав в шести матчах пять побед. Исключением стала только домашняя встреча с «Брентфордом» (1:2).

На прошлой неделе «Вест Хэм» сначала выиграл в Лиге Европы у бельгийского «Генка» (3:0), а потом разобрался с «Тоттенхэмом» (1:0).

«Вест Хэм» ранее в этом сезоне не смог забить только в одном матче. При этом команда Мойеса забивала хотя бы один мяч в каждой домашней встрече.

«Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» в предыдущем раунде Кубка лиги был не такой сложный соперник, как у «Вест Хэм». «Горожане» разбили на своем поле скромный «Уикомб Уондерерс» (6:1).

В минувшую субботу «Ман Сити» выиграла в гостях у «Брайтона» со счетом 4:1. При этом интересно, что первые три гола команда Хосепа Гвардиолы забила уже к 30-й минута. Матч получился не таким сложным, как ожидалось.

Еще в одной игре на прошлой неделе «Манчестер Сити» разгромил в Лиге чемпионов бельгийский «Брюгге» (5:1).

Все прогнозы на футбол

«Ман Сити» забил 11 мячей в трех предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 7.70, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Манчестер Сити» — за 1.51.

В прошлом сезоне у «Ман Сити» было два сложнейших матча против «Вест Хэма». Игра в Лондоне завершилась вничью 1:1, а в Манчестере победили хозяева со счетом 2:1.

И с тех пор «Вест Хэм» точно не стал играть хуже. Поэтому вполне вероятно, что «Сити» снова как минимум пропустит.

${Tips1

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.09.