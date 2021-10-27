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    Фриульцы удачно дома сыграют с «мастифами»?

    «Удинезе» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионат Италии, 27 октября 2021 года

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    Родриго Бекао
    В среду, 26 октября, в рамках 10-го тура итальянской Серии А «Удинезе» в родных стенах сразится с «Верона». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. «Удинезе» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 19:30 Верона Верона
  • Верона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Удинезе»

    По итогам девяти проведенных туров текущего розыгрыша Серии А «Удинезе» с десятью очками разместился на 14 строке в турнирной таблице, оторвавшись на три пункта от зоны вылета.

    За всю турнирную дистанцию фриульцы добыли всего лишь две виктории, четыре раза они сыграли вничью и потерпели три поражения. Последний раз они побеждали еще в первой половине сентября.

    На выходных «маленькие зебры» сыграли вничью 1:1 в гостях у «Аталанты», что стало для них третьей мировой подряд, а перед этим они потерпели три кряду поражения без забитых голов.

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    На своем поле «Удинезе» одержал только одну победу за 11 последних матчей в рамках чемпионата Италии, трижды сыграв вничью и семь раз проиграв в данном отрезке.

    «Верона»

    У «Вероны» в копилке числится на один балл больше, чем у предстоящего противника, и она идет на три строки выше в турнирной таблице Серии А.

    «Мастифы» за девять проведенных встреч добились трех викторий, два раза они сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Правда, за последние шесть игр они уступили только раз при трех выигрышах и двух мировых.

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    • Неудача в этот период случилась с коллективом тур дому назад на выезде с «Миланом» (2:3), а накануне он на своей территории неожиданно смог разгромить римский «Лацио» со счетом 4:1.

    На выезде же «Верона» набрала только три очка за восемь последних матчей в рамках Серии А, не победив ни разу.

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    В прошлом сезоне эти клубы по разу обыграли друг друга в домашних матчах — 2:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Удинезе» — «Верона»

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Удинезе» — 2.54, победа «Вероны» — 2.94, ничья — 3.42.

    «Верона» в последнее время демонстрирует неплохие результаты, правда, хороша она играет только дома, а на выезде она играет посредственно. Поэтому в данной встрече отдаем предпочтение хозяевам, на которых ставим с 0 форой.

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    «Удинезе» — «Верона»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Фриульцы удачно дома сыграют с «мастифами»?
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