В воскресенье, 24 октября, «Марсель» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в 11-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 21:45 по московскому времени. «Марсель» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков в девяти турах.

На счету провансальской команды пять побед, две ничьи и два поражения.

В октябре подопечные Хорхе Сампаоли успели проиграть «Лиллю» (0:2) и разгромить «Лорьян» (4:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В Лиге Европы «Марсель» сыграл вничью с «Лацио» (0:0), владея небольшим игровым преимуществом.

Хорошей новостью для «Марселя» является то, что все его футболисты здоровы.

ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 с 27 баллами.

Парижане одержали девять побед и потерпели одно поражение в десяти турах национального первенства.

Единственное поражение подопечные Маурисио Почеттино потерпели 3 октября от «Ренна» (0:2). Уже после этого они выиграли у «Анже» (2:1).

В середине недели в Лиге чемпионов парижане одолели «РБ Лейпциг» (3:2) благодаря дублю Лионеля Месси и точному удару Килиана Мбаппе.

Среди травмированных у «Пари Сен-Жермен» значатся Леандро Паредес, Серхио Рамос и Неймар, тогда как Мауро Икарди возобновил тренировки.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.63, победа «Марселя» — 5.20, ничья — 4.30.

Подопечные Сампаоли не впечатляют своей игрой в еврокубках, но вряд ли этот факт помешает им настроиться на борьбу с принципиальным соперником перед своими страстными фанатами.

Однако преимуществом парижан станет то, что у них было на два дня больше на подготовку. Мы ожидаем, что команда Почеттино выстоит и в напряженной борьбе наберет три очка. Наш прогноз и ставка — «победа ПСЖ и тотал больше 2,5» за 2.32.

Также заметно, что Месси постепенно осваивается на новом месте, так что прогноз на его гол за 2.00 смотрится привлекательно.