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    Забьет ли Месси на «Велодроме»?

    «Марсель» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.32) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — ПСЖ
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    Лионель Месси
    В воскресенье, 24 октября, «Марсель» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в 11-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 21:45 по московскому времени. «Марсель» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Октября 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 21:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Марсель»

    «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 17 очков в девяти турах.

    На счету провансальской команды пять побед, две ничьи и два поражения.

    В октябре подопечные Хорхе Сампаоли успели проиграть «Лиллю» (0:2) и разгромить «Лорьян» (4:1).

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    В Лиге Европы «Марсель» сыграл вничью с «Лацио» (0:0), владея небольшим игровым преимуществом.

    Хорошей новостью для «Марселя» является то, что все его футболисты здоровы.

    ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 с 27 баллами.

    Парижане одержали девять побед и потерпели одно поражение в десяти турах национального первенства.

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    • Единственное поражение подопечные Маурисио Почеттино потерпели 3 октября от «Ренна» (0:2). Уже после этого они выиграли у «Анже» (2:1).

    В середине недели в Лиге чемпионов парижане одолели «РБ Лейпциг» (3:2) благодаря дублю Лионеля Месси и точному удару Килиана Мбаппе.

    Среди травмированных у «Пари Сен-Жермен» значатся Леандро Паредес, Серхио Рамос и Неймар, тогда как Мауро Икарди возобновил тренировки.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.63, победа «Марселя» — 5.20, ничья — 4.30.

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    Подопечные Сампаоли не впечатляют своей игрой в еврокубках, но вряд ли этот факт помешает им настроиться на борьбу с принципиальным соперником перед своими страстными фанатами.

    Однако преимуществом парижан станет то, что у них было на два дня больше на подготовку. Мы ожидаем, что команда Почеттино выстоит и в напряженной борьбе наберет три очка. Наш прогноз и ставка — «победа ПСЖ и тотал больше 2,5» за 2.32.

    Также заметно, что Месси постепенно осваивается на новом месте, так что прогноз на его гол за 2.00 смотрится привлекательно.

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    «Марсель» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Забьет ли Месси на «Велодроме»?
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