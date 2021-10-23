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    «Милан» продлит беспроигрышную серию в чемпионате

    «Болонья» — «Милан». Прогноз (к. 2.28) и ставка на матч чемпионата Италии 23 октября 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    В рамках 9-го тура Серии А «Болонья» будет принимать «Милан». Матч пройдет на стадионе «Ренато Далл'Ара» 23 октября. Начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Октября 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
  • 2
  • 2.00
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    «Болонья»

    «Болонья» уже на старте сезона вылетела из Кубка Италии, проиграв «Тернане» со счетом 4:5, после чего в рамках Серии А одержала 3 победы в восьми матчах при двух поражениях.

    В трех предыдущих турах «Болонья» уступила «Эмполи» (2:4), разгромила «Лацио» (3:0) и сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

    В турнирной таблице Серии А «Болонья» занимает девятое место. В восьми матчах команде удалось набрать 12 очков.

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    У команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — забито 13, а пропущено 15 голов, что является худшим результатом среди команд первой десятки.

    «Милан»

    «Милан» на неделе играл в Лиге чемпионов. «Россонери» потерпели поражение от «Порту» — 0:1 в гостях, которое стало для них третьим подряд на евроарене.

    В чемпионате Италии дела у «Милана» идут гораздо лучше. Команда одержала семь побед в восьми турах при одной ничьей.

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    • В трех предыдущих турах «Милан» обыграл «Специю» со счетом 2:1 в гостях, затем «Аталанту» (3:2 также в гостях) и «Верону» — 3:2 на своем поле.

    После восьми туров «Милан» идет вторым в Серии А, уступая только «Наполи», который пока вообще не теряет очки. «Россонери», набрав 22 очка, на 5 пунктов опережают своего ближайшего преследователя «Интер».

    Прогноз и ставка

    На победу «Болоньи» дается коэффициент 3,70, на ничью — 3,76, а на победу «Милана» — 2,10.

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    «Милан» имеет все шансы продолжить свою беспроигрышную серию. Также матч, более вероятно, получится результативным.

    Прогноз и ставка на матч — «Милан» не проиграет и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,28

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    «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» продлит беспроигрышную серию в чемпионате
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