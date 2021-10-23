В рамках 9-го тура Серии А «Болонья» будет принимать «Милан». Матч пройдет на стадионе «Ренато Далл'Ара» 23 октября. Начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» уже на старте сезона вылетела из Кубка Италии, проиграв «Тернане» со счетом 4:5, после чего в рамках Серии А одержала 3 победы в восьми матчах при двух поражениях.

В трех предыдущих турах «Болонья» уступила «Эмполи» (2:4), разгромила «Лацио» (3:0) и сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

В турнирной таблице Серии А «Болонья» занимает девятое место. В восьми матчах команде удалось набрать 12 очков.

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У команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — забито 13, а пропущено 15 голов, что является худшим результатом среди команд первой десятки.

«Милан»

«Милан» на неделе играл в Лиге чемпионов. «Россонери» потерпели поражение от «Порту» — 0:1 в гостях, которое стало для них третьим подряд на евроарене.

В чемпионате Италии дела у «Милана» идут гораздо лучше. Команда одержала семь побед в восьми турах при одной ничьей.

В трех предыдущих турах «Милан» обыграл «Специю» со счетом 2:1 в гостях, затем «Аталанту» (3:2 также в гостях) и «Верону» — 3:2 на своем поле.

После восьми туров «Милан» идет вторым в Серии А, уступая только «Наполи», который пока вообще не теряет очки. «Россонери», набрав 22 очка, на 5 пунктов опережают своего ближайшего преследователя «Интер».

Прогноз и ставка

На победу «Болоньи» дается коэффициент 3,70, на ничью — 3,76, а на победу «Милана» — 2,10.

«Милан» имеет все шансы продолжить свою беспроигрышную серию. Также матч, более вероятно, получится результативным.

Прогноз и ставка на матч — «Милан» не проиграет и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,28